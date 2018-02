Problemas técnicos impiden el lanzamiento del primer satélite español de vigilancia

El lanzamiento del nuevo satélite de observación terrestre PAZ, previsto para este domingo, ha sido aplazado por "razones técnicas" y queda por determinar su puesta en órbita, según ha informado el Ministerio de Defensa.

"El lanzamiento del satélite de observación de la tierra PAZ desde la Base Aérea norteamericana de Vandenberg, en California , previsto para el domingo 18 de febrero ha sido aplazado, por razones técnicas, hasta nueva fecha por determinar de la que se informará oportunamente", señala el comunicado emitido por Defensa.

En cualquier caso, la agencia SpaceX, encargada de su lanzamiento, ha anunciado que prevé ponerlo en órbita definitivamente el día 21 de febrero.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ.