Greta Thunberg prevé llegar este martes a la Península

La joven activista Greta Thunberg prevé llegar a Lisboa este martes 3 de diciembre, según ella misma tuiteó el pasado sábado 30 de noviembre.

"¡Estamos acelerando hacia Europa! La hora estimada de llegada en este momento es el martes por la mañana. Llegaremos a Doca de Alcantara, Lisboa. ¡Espero veros allí!", aseguró.

Day 18. We’re speeding towards Europe! Estimated time of arrival right now is Tuesday morning. We’ll be arriving at Doca de Alcantara, Lisbon. We are all looking forward to see you there! @Sailing_LaVaga@elayna__c@_NikkiHendersonpic.twitter.com/PlOxgUeETx