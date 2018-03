La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación ilegal del PP ha recibido este martes al expresidente de la Comunidad Valenciana y exlíder de los populares en esa comunidad Francisco Camps, convirtiéndose en el primer exdirigente del partido que desfila ante este órgano. Camps, que se ha enfrentado a un interrogatorio de la oposición sobre la presunta 'caja b' de su formación, ha desmentido al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa tras señalarle en sede judicial como la persona que dio la orden para costear la campaña electoral de su partido en 2007 con "dinero negro" pagado por empresarios afines.

Así, ha querido ratificarse en su versión delante de los diputados y ha insistido en que Costa "durante nueve años ha estado diciendo lo contrario". "El señor Costa ha variado en dos semanas lo que había dicho durante nueve años a la Junta Directiva" del partido regional, ha recalcado Camps. "¿Por qué el entorno del señor Costa sí continúa diciendo lo mismo y él no?", se ha preguntado, enmarcando esa reacción en una "estrategia de defensa".

El expresidente ha enfatizado que su exnúmero dos en la formación popular no ha detallado ni "a qué actos ni a qué empresarios se refiere". "No conozco a nadie que diera esa orden", ha añadido. "Nunca en mi vida he visto los libros de contabilidad del partido. Yo no sé de contabilidad. Y jamás supe de la existencia de un señor que se llamaba Correa", ha apostillado sobre Francisco Correa, el cabecilla de la trama.

Camps también ha recordado que él "tuvo la suerte de haber sido absuelto" en la causa de los trajes relacionada igualmente con la Operación Gürtel: "Yo siempre he dicho lo mismo; yo no he variado nunca", ha remachado. Junto a ello, el expresidente valenciano ha asegurado que las cuentas del PP, tanto a nivel nacional como regional, "han sido siempre legales, ajustadas a derecho y revisadas por el Tribunal de Cuentas",

A preguntas del portavoz socialista en la comisión, Artemi Rallo, Camps también ha comentado que cree seguir siendo afiliado del PP. "Nadie me ha pedido que renuncie al carné". "Yo siento el cariño de mi partido y por tanto noto el del presidente, el de la secretaria general y el de la Ejecutiva", ha expresado, en alusión a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy.

En su declaración judicial, Ricardo Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, señaló al magistrado José María Vázquez Honrrubia que fue Francisco Camps quien decidió contratar a Orange Market de la red Gürtel para organizar los actos de campaña del PP en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. "Sí es cierto que el PP financió con dinero negro la campaña del 2007", confesó el que fuera mano derecha de Camps. Así, apuntó que el entonces presidente valenciano no sólo conocía estas maniobras sino que fue él quien ordenó la puesta en marcha de este sistema de financiación irregular. En algunos de esos actos electorales participó el hoy jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.

Costa 'evita' la sesión

El Congreso también había citado para el martes al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, pero éste pidió aplazar la citación porque le coincide con una sesión del mismo juicio. El que fuera número dos de Camps ya declaró a principios de enero ante el Juzgado Central Penal de la Audiencia Nacional, pero este martes tiene que estar presente en la sala por ser uno de los acusados. De este modo, Costa no ha tenido que cruzarse con Camps en los pasillos de la Cámara baja. En las próximas semanas la comisión Bárcenas del Congreso tendrá que fijar una nueva fecha para convocarle.

El expresidente valenciano ha acudido a la Cámara Baja dos semanas después de haber sido imputado por presuntas irregularidades en las contrataciones para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, una de las piezas separadas del caso Gürtel.

Además, el actual consejero nato del Consejo Consultivo de la Generalitat está siendo investigado en otros dos procedimientos distintos. El primero, por supuestas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia; y el segundo, por la construcción del trazado del circuito de esta competición.

Camps declarará mañana ante la Audiencia Nacional en el juicio sobre la rama valenciana de la 'Gürtel', donde ha sido llamado como testigo.