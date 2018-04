Catalá, sobre el juez que pidió absolver a 'La Manada': “Todos saben que tiene algún problema”

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha asegurado este lunes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría haber ejercido su "potestad disciplinaria" contra Ricardo Javier González, el magistrado que emitió un voto particular en la sentencia de ‘La Manada’ a favor de la absolución de los acusados de abuso sexual.

A Catalá le sorprende que el Consejo "no actúe" sabiendo que este juez tiene "algún problema". "Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", ha señalado en declaraciones a Cope.

Catalá ha reconocido que no conoce a ese juez personalmente, pero ha insistido en que "todos lo saben, los jueces". "Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades", ha señalado.

"El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial -prosigue Catalá-. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente".

No se trata, según ha matizado, de decirle al CGPJ "que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular", algo que hace "en ejercicio de sus funciones", pero sí de recordar que "la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera" y "en eso el Consejo tiene una responsabilidad".

"Algunos expedientes"

En esta línea, ha afirmado que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado y ha incidido en que "la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades". "Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema", ha añadido.

"Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad", ha reiterado.

En cuanto a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, Catalá ha explicado que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino "adaptar" la legislación a la realidad social. "Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos", ha apuntado.

"He encomendado a los expertos en esta materia que nos hagan una propuesta. Van a tomarse su tiempo, van a reunirse las horas que hagan falta y harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Yo aquí no veo precipitación ni legislación en caliente en el sentido de movida por las emociones", ha señalado.

El voto

Se trata de uno de los tres magistrados del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenaba el pasado jueves a 'La Manada' a nueve años de prisión por agresión sexual. A través de un voto particularcontrario a la sentencia de sus compañeros, sostiene que no hubo agresión sexual y tampoco abuso sexual. "No puede calificarse como agresión o abuso en función de si la mujer la disfruta o no", señala.

Entre otros argumentos, subraya que la joven afirmó "sin reticencias que no se resistió, ni intentó huir de ninguna manera"; asegura que no vio, ni en los vídeos ni en las fotos, "miedo atroz" alguno por parte de la joven; que se percibe "un ambiente de jolgorio"; y además destaca el hecho de que la denunciante fuese "capaz de mantener su actividad en redes sociales". Por todo ello, pide la absolución de estos cargos de todos los acusados.