El voto particular, sobre la víctima de 'La Manada': "Afirma sin reticencias que no se resistió"

Uno de los tres magistrados del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra que ha condenado a 'La Manada' ha emitido un voto particular contrario a la sentencia de sus compañeros en el que sostiene que no hubo abuso sexual ni agresión sexual. Entre otros argumentos, subraya que la joven afirmó "sin reticencias que no se resistió, ni intentó huir de ninguna manera". Por todo ello, pide la absolución de todos los acusados.

El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra dictado este jueves ha contado con este voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González. En su escrito, ha abogado por la absolución de los cinco jóvenes de los delitos de los que se les acusaba: agresión sexual, delito contra la intimidad y robo con intimidación.

"Con el máximo respeto que me merece la opinión mayoritaria de este Tribunal, me veo en la obligación de mostrar mi discrepancia", subraya el magistrado en la sentencia.

En el voto particular, González asegura que a la víctima "no le taparon continuamente la boca,sino que le acercaron la mano abierta a la boca en simple gesto de silencio cuando entraban al portal (algo por otro lado perfectamente lógico si consideramos que los seis estaban entrando de madrugada en un edificio privado que les resultaba absolutamente ajeno a todos ellos, al margen de cuales fueran las intenciones que llevaran)".

"Sus recuerdos están confusos"

En el escrito pone en duda parte del testimonio de la víctima al considerar que "todos sus recuerdos están confusos y en lo que se puede constatar resultan, además, muchas veces equivocados", en contra de lo que opinan sus otros dos compañeros.

"Su novedosa versión, en definitiva, contradice frontalmente su denuncia inicial, ratificada al día siguiente a presencia judicial", añade en el documento.

En contra, el magistrado destaca que los cinco acusados "han mantenido en esencia la misma y concordante versión", tanto en la declaración indagatoria como en el plenario. Asimismo, agrega, que "al contrario de lo que sucede con la declaración de la denunciante, la prueba practicada corrobora lo declarado por los acusados".

"No padece estrés postraumático"

Sobre el informe de los peritos forenses, el magistrado considera que "resulta parco en todo su desarrollo, poco argumentado en muchos aspectos". Asimismo, sostiene que carece de apoyo objetivo, porque "la omisión de los resultados impide el debido contraste y razonada valoración". De ahí, argumenta, que encuentre "una razón más" para apartarse de la valoración que realiza la sentencia mayoritaria.

Para González, la parte "más relevante" de las pruebas periciales es la relativa al diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático (en adelante TEPT) en la denunciante. El magistrado destaca el contraste de ambos informes (aunque ambos recogen conclusiones diferentes) y asegura que "los dosconducen, como conclusión más razonable, a estimar que la denunciante no ha padecido TEPT alguno (o, al menos, no se ha probado más allá de toda duda razonable)".

En su voto particular, el magistrado destaca el hecho de que la denunciante "fuera capaz de mantener suactividad en las redes sociales, de salir con sus amigos y de disfrutar de vacaciones durante todo el verano de 2016 y no se viera en la necesidad de solicitar ni seguir ningún tratamiento, ni psicológico, nifarmacológico".

Por ello, cuestiona la solicitud de indemnización por parte de la víctima por una cuantía de 250.000 euros. "No puede negarse que, en el ejercicio -también legítimo- de la acusación particular, la propia denunciante está reclamando para sí la cantidad de 250.000€, suma absolutamente desorbitada, y que por ello resulta exigible la acreditación rigurosa del perjuicio que se pretende reparar con ella", asegura el juez.

No ve "miedo atroz"

González asegura también que no puede compartir el tratamiento que la sentencia de los otros dos magistrados da a la intervención pericial sobre el contenido de algunos de los vídeos.

El magistrado sostiene que no aprecia "ni en los vídeos ni en las fotografías examinadas, ese miedo atroz que ha indicado (la denunciante) como presupuesto para valorar una posible reacción de pasividad". Por ello, considera que el hecho de que los acusados "interpretaran que la denunciante consentía las relaciones que mantuvieron es algo que también puede admitirse como razonable, valorando la propia declaración de aquella y lo que resulta de los vídeos y fotografías que ya se han valorado".

Tras su exposición de motivos en el voto particular de más de 200 folios, González afirma que la condena emitida este jueves es "sorpresiva" y "vulnera las exigencias de un juicio justo".