Salut no contabiliza enfermos y muertos en residencias en sus cifras diarias

La Generalitat de Catalunya viene dando por separado en sus comunicados diarios las estadísticas sobre el coronavirus procedentes de hospitales y las provenientes de residencias —como se pone de manifiesto en las imágenes que acompañan a esta noticia—. Con ello la imagen que aparece ante la opinión pública es de que los afectados, muertos o positivos, son menos de los reales, puesto que las cifras que aparecen normalmente en los medios son las de Salut.

Lo mismo ocurre con las cifras que se mandan al Ministerio para dar el consolidado español. La sospecha de que las cifras no reflejan la realidad se ha puesto de manifiesto hoy, cuando se ha sabido que en Castilla la Mancha más de 800 fallecidos no habían sido contabilizados. No se sabe la realidad en otras comunidades, pero si podemos afirmar que en Cataluña serían al menos 909 muertos más, con lo que se superarían los 3.800, a falta de conocer los muertos en domicilios particulares y de contrastar las cifras con el Registro Civil.

La cifra real de fallecidos por Covid-19

De esta forma, por ejemplo, si agregamos los fallecidos ayer según informó Salut (148)a los que se produjeron según el Departament de Asunts Sociales en residencias (207), el total real asciende a 355 muertos en un solo día. De otra parte, si a los muertos desde que empezó la pandemia según Salut (2908) se le añaden los que han fallecido según Asunts Socials en residencias (909), se obtienen 3.817 muertos total.

La misma operación se puede llevar a cabo con el número de contagiados que se produjeron ayer lunes. Por un lado, está la cifra que ha proporcionado el Departament de Salut: 1.499. Por otra, la proporcionada por el Departament de Asunts Socials sobre los infectados en residencias: 1.736 nuevos casos. Si juntamos ambas cifras, deducimos que ayer, en realidad, se produjeron 3.235 nuevos positivos.

El caso de Castilla La Mancha

Por lo demás, el conseller de Interior, Miquel Buch ha admitido que se desconoce el número de personas solas que han fallecido en sus domicilios y aún no han sido detectadas, realidad por lo que ha dicho mostrarse "preocupado". En un sentido parecido, cabe destacar el caso de Castilla La Mancha, donde su Tribunal de Justicia ha informado de que en marzo fueron enterradas 1921 personas por Covid-19 frente a las 708 oficiales. Estas evidencias muestran que hasta que no trascienda el dato de los fallecidos en su domicilio y se contraste con el Registro Civil no se conocerán las verdaderas consecuencias del coronavirus, tanto en Cataluña como en el resto de España.