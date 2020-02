El Govern pide "calma" y refuerza las medidas preventivas en el MWC por el coronavirus

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha llamado a la "calma" y ha afirmado que se está trabajando para que el Mobile World Congress (MWC), que arrancará en Barcelona el próximo día 24, transcurra de forma "normal", además se están tomando medidas preventivas por el coronavirus.

Después de que LG haya anunciado que no participará en el salón para evitar el riesgo de exponer a sus empleados al virus en viajes internacionales, Puigneró, en declaraciones a los medios, ha defendido que no hay motivos de alarma.

Una decisión de la empresa

El conseller ha destacado que se trata de una decisión "global" de la empresa, que ha renunciado a desplazar a sus trabajadores "a ninguna parte del mundo". "No lo relacionaría directamente con el MWC, aunque evidentemente tiene un efecto", ha agregado.

Puigneró ha subrayado que se está intensificando la coordinación entre los organizadores del congreso y las diferentes administraciones, así como la información que se traslada a la ciudadanía, para evitar que se extienda una inquietud injustificada ante la inminencia del MWC.

No hay más cancelaciones

También ha indicado que el Govern no tiene conocimiento de ninguna otra empresa que haya cancelado su participación en el congreso mundial de móviles además de LG Electronics, que también está estudiando su participación en otros eventos ante el virus."No esperamos que más empresas cancelen su participación porque en Cataluña no hay casos de coronavirus. No hay motivo alguno para cancelar la presencia de ninguna empresa en un acontecimiento tan importante para ellas", ha aseverado.