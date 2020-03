CGT alerta que la falta de protección convierte las ambulancias en "foco de transmisión" del coronavirus

El sindicato CGT ha insistido este martes en la escasez de equipos de protección individual (EPI) en las ambulancias catalanas frente a la epidemia de coronavirus: "No queremos convertirnos en un foco de transmisión".

El sindicato ha criticado "cambios constantes del protocolo" que obligan a los profesionales a usar únicamente guantes y mascarillas quirúrgicas -que evitan la salida de virus pero no la entrada- con pacientes de riesgo con patología respiratoria o fiebre y, por lo tanto, potenciales infectados de coronavirus.

Lo han explicado en rueda de prensa los sindicalistas Maribel Ramirez, del Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); Celia San Juan, del servicio de atención domiciliaria y sanidad; y Samuel Lopez, del sector de ambulancias.

El material no es suficiente

San Juan ha avisado de que "o se implantan medidas ya, o el contagio será cada vez mayor", y ha lamentado que no disponen de material suficiente para trabajar de forma segura.

López ha criticado que las altas hospitalarias de pacientes afectados por el coronavirus que deben hacer aislamiento domiciliario las hacen ambulancias del tipo transporte sanitario no urgente, que "no están preparadas para este tipo de servicios, el personal puede no estar formado y no tienen el EPI adecuado".

Ramírez ha añadido que el problema a nivel de transmisión es para aquellos pacientes que utilizarán el servicio para ir al hospital a hacer un tratamiento y no están infectados, además del servicio que los profesionales sanitarios hacen en casa de los pacientes.