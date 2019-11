Más presión independentista sobre el Rey en su regreso a Barcelona

La entrega de los Premios Princesa de Girona, esta noche en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, supone el estreno de la princesa Leonor en Cataluña. Supone, asimismo, un capítulo más para la campaña de desprestigio a la que el movimiento independentista somete al Rey.

Si bien Felipe VI lleva meses tratando de evitar enfrentar el conflicto catalán, este lunes topará en Barcelona con un problema que preocupa a la totalidad de los españoles. “Ya lo hemos echado de Girona, pero el Rey Borbón español piensa ir a Barcelona. Los países catalanes no tenemos Rey”, han divulgado en un mensaje los CDR, que han convocado en Girona un acto para quemar fotos del Rey esta tarde en la plaza 1 de octubre.

“Lleva foto y mechero”, piden los CDR, que añaden: “No tenemos ni rey ni miedo y seguiremos en las calles hasta lograr la libertad de todos y la República del 1 de Octubre”. El independentismo ha intensificado la presión sobre el Rey en su regreso a Barcelona. La cacerolada de este domingo fue solo el preludio.

El Ministerio de Interior ha aumentado las medidas de seguridad en la capital catalana porque prevé protestas callejeras de Arran y CDR esta tarde contra la Familia Real en el estreno de la princesa Leonor en Cataluña.

El Ministerio del Interior ha ordenado el traslado a Cataluña de 2.500 agentes de la Policía Nacional y casi 2.000 efectivos de la Guardia Civil, cifras similares a las de octubre de 2017. El despliegue policial vigila este lunes muy de cerca la estación de Sants y el aeropuerto de El Prat.

Barcelona, capital del escrache a Felipe VI

Tras la decisión del Ayuntamiento de Girona de no ceder espacios municipales para la celebración de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, el acto ha sido trasladado a Barcelona. Hace un año, el evento fue celebrado casi de manera clandestina.

El Rey ya había sido declarado persona non grata en Girona. En ese contexto, Barcelona es la nueva capital del escrache catalán a Felipe VI.

Los actos empiezan esta tarde a las 18:30 horas en el palacio ubicado en el extremo sur de la avenida Diagonal. Hora y media antes, las plataformas secesionistas radicales instan a los independentistas a tomar las calles para bloquear los accesos al Palacio de Congresos de Cataluña.

Fuentes policiales han explicado que los convocantes tienen el objetivo de dificultar la llegada y el traslado de la Familia Real y de los invitados. “Bloquear los accesos”, resumen.

Preocupación en la organización de los actos

Por el contrario, el objetivo de los organizadores es que, más allá del ambiente “preocupante” de la calle, el acto pueda desarrollarse con la presencia de los Reyes con una absoluta normalidad.

La directora general de la Fundación Princesa de Girona, Mònica Margarit, ha reconocido la "preocupación" que tienen desde la organización ante las protestas convocadas.

"En Cataluña, en este momento, vivimos un momento muy difícil y entendemos que es motivo de preocupación, también lo es para nosotros", ha manifestado Margarit al ser preguntada por las protestas convocadas para estos días.

Tensión en la jornada previa

En la jornada previa a los actos oficiales de la Familia Real en Barcelona, las fuerzas y cuerpos de seguridad lograron blindar este domingo tanto el hotel Juan Carlos I como el Palacio de Congresos de Cataluña, situados en la avenida Diagonal.

Se trata de los dos recintos que estaban en el punto de mira de la cacerolada de los 2.000 independentistas que, según la Guardia Urbana, acudieron a la protesta y cortaron una de las principales vías de la ciudad.

Los independentistas sospechaban que la Familia Real iba a estar alojada en el hotel Juan Carlos I, un extremo que no ha sido confirmado aún oficialmente.

JxCat secundará la protesta en la calle

La candidata de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que secundarán las movilizaciones que se han organizado este lunes en contra de la visita del Rey a Barcelona.

"Estaremos en las calles al lado de la gente. Yo estaré esta tarde en la calle con la gente, y seremos muchos", ha subrayado al preguntársele si candidatos a las Cortes estarán presentes en las movilizaciones.

“Estaremos al lado de la gente, y hoy la gente está en la calle para decir que el rey del 3 de octubre [de 2017] no es el rey de Cataluña”, ha concluido.

Òmnium insta a Colau a no ceder espacios

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha pedido este lunes al Ayuntamiento de Barcelona que "no ceda ningún espacio de titularidad municipal a la monarquía" para celebrar actos ni para alojarse.

Mauri ha lamentado que espacios como el Palacete Albéniz se usen como espacio "privilegiado" para alojar a la Familia Real y no se cedan a entidades culturales para uso de la ciudadanía. "Pedimos abrir un debate en la ciudad para que el monarca deje de tener privilegios y no se cedan edificios públicos a los Borbones. No puede ser que tengan espacios a su libre disposición en Barcelona y Cataluña", ha exigido.

Mauri ha reprochado al Rey Felipe VI su "actitud negligente" en el discurso que dio el 3 de octubre de 2017 después de la celebración del 1-O, y ha señalado que Barcelona está militarizada ante la visita del Monarca.