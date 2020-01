El vicepresidente del Parlament sostiene que no acatarán la orden de la JEC y que Torra mantendrá su escaño

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha asegurado que no acatarán la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitación de Quim Torra como diputado, a pesar de que ha sido refrendada por el Tribunal Supremo y de que se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Costa ha asegurado en el programa FAQS de TV3 que la Mesa del Parlament "se ratificará" mañana lunes, cuando cumple el plazo de 48 horas dado por la JEC, "en lo que ya ha decidido en otras reuniones y en lo que ha decidido el Pleno".

"Solo los órganos del Parlament", ha dicho Costa, "pueden decidir poner fin al mandato de un diputado. La JEC no tiene ninguna competencia ni ninguna autoridad para decir que una persona votada por los ciudadanos de Cataluña deje de ser miembro del Parlament". Costa ha negado que esta postura signifique "desobedecer" a la JEC y ha insistido en que este órgano "no es nadie para dar órdenes ni mandatos de obligado cumplimiento al Parlament". "Es nuestra postura", ha añadido, "y es la de la mitad de la JEC y la de la Fiscalía".

Dedicación exclusiva

Sobre la posibilidad de que Quim Torra pueda mantener su escaño pero sin derecho a voto, Costa ha negado que se pueda llevar a cabo. El vicepresidente del Parlament ha explicado, en este sentido, que Torra "tiene dedicación exclusiva al cargo de presidente" y que "el único trabajo parlamentario que hace es votar en los plenos". Por ello, en su opinión, desposeer a Torra del derecho a voto sería "privarlo efectivamente de la condición de diputado". "La manera de garantizar que siga siendo diputado es que pueda votar", ha añadido.

Costa, por otro lado, ha explicado que, más allá de no reconocer la autoridad de la JEC, está el problema de que el Parlament "no puede cumplir" con la orden de inhabilitación de Torra porque lo impide el Reglamento de la cámara, que establece que el cese solo puede hacerse efectivo cuando exista una sentencia firme. Cosa que en el caso de Torra aún no se ha producido. "No es una cuestión ni de la Mesa, ni del presidente, ni del Parlament", ha dicho, "el Reglamento no permite cesar a un diputado en las circunstancias que pretende hacerlo la JEC".

El vicepresidente de la cámara catalana ha insistido en que la JEC "hace unos requerimientos a la Mesa pidiendo cosas que no podemos hacer". Y se ha apoyado en el informe emitido por los letrados del Parlament dando la razón al Govern en este sentido. "No podemos hacer otra cosa que cumplir el Reglamento", ha insistido, "y ceñirnos a estos informes y a los acuerdos y los mandatos del Pleno".

Ante la posibilidad de que esta postura pueda tener consecuencias jurídicas, Josep Costa ha asegurado que no se les puede "exigir ninguna responsabilidad por no cumplir lo que es imposible". Además, ha indicado que, si bien el Tribunal Supremo ha negado la suspensión de la orden de la JEC, también señala "en su jurisprudencia" que una decisión de este órgano electoral "no tienen ningún efecto sobre la composición de un parlamento". "Declarar que un diputado ha perdido esa condición", ha añadido, "no tiene el efecto de cambiar la composición del Parlament".