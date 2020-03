Un equipo de sanitarios catalanes crea de forma altruista la mayor plataforma de información sobre el coronavirus

Un equipo de profesionales catalanes del sector sanitario, liderado por el doctor Jordi Serrano Pons, han creado de forma completamente desinteresada y voluntaria Epidemixs Coronavirus, la mayor plataforma de información en castellano sobre el COVID-19. La página web, y su correspondiente App para smartphones. ofrece recomendaciones contrastadas, formuladas por expertos de reconocido prestigio del campo de la sanidad. La herramienta digital ha sido concebida tanto para ser consultada por médicos y enfermeras, como por la ciudadanía en general.

Epidemix Coronavirus se ha puesto en marcha en un tiempo récord, para que su entrada en servicio coincidiera con el inicio del estado de alarma en España decretado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El hito ha sido posible gracias a que numerosos profesionales sanitarios le han dedicado el poco del tiempo que les quedaba libre después de sus intensas jornadas laborales de lucha contra el virus en hospitales, ambulatorios y centros sanitarios.

La herramienta digital permite un fácil acceso a la información oficial de las distintas administraciones públicas, así como a guías y protocolos de actuación contra el coronavirus en constante revisión y actualización También dispone en su fondo documental de notas y comunicados, gráficos y datos sobre el virus de alcance internacional, recomendaciones sobre medicamentos y tratamientos relacionados con el COVID-19 así como material didáctico y artículos científicos de especialistas.

The Digital Global Health Company

La plataforma ha sido creada por The Digital Global Health Company. una empresa social especializada en salud global y digital, en colaboración con un entramado de empresas, instituciones y entidades del sector entre las que destacan la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria (CAMFiC), el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), ISGlobal,, el Equipo de Atención Primaria (EAP) Sardenya, el EAP Centelles. Infermera Virtual y el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC), aunque es continuo el goteo de nuevas instituciones que se van sumando al proyecto.

Sus creadores advierten de que la herramienta "no ofrece asesoramiento médico, solo proporciona información con fines divulgativos", por lo tanto no se aconseja a los usuarios de la página que reemplacen los consejos e indicaciones que hayan recibido directamente de sus médicos de familia o del personal sanitario de urgencias (en lo referente a los diagnósticos o incluso los tratamientos a seguir que les hayan prescrito a cada uno sus facultativos) por los contenidos de la página. “Si se tienen dudas es aconsejable consultar la página, pero si se cree que se padece la enfermedad hay que contactar inmediatamente con los servicios de emergencias”, explican desde The Digital Global Health Company.

La herramienta se divide desde el portal de inicio en dos subespacios: uno pensado para el personal sanitario y otro para los usuarios. El blog del personal sanitario incorpora, por ejemplo, los principales protocolos de actuación contra el COVID-19 - tanto globales como específicos de cada centro o cada comunidad autónoma- diversas herramientas para clasificar la severidad o la gravedad de la enfermedad, los minuciosas protocolos hospitalarios, los planes de contingencia de centros de referencia como el Clínic o Vall d’Hebron e incluso una guía rápida para el manejo de pacientes infectados por coronavirus en atención primaria o para la detección de posibles casos. También se incorporan protocolos de otros países y manuales para el uso de equipos y del instrumental de desinfección y prevención.

Desmentido de los bulos sobre el coronavirus

En el aparatado de información dirigida a los usuarios del sistema sanitario llama la atención el acceso a un mapa actualizado de la evolución de la enfermedad, las explicaciones sobre el coronavirus, una práctica guía con criterios para saber si una persona puede estar infectada por el COVID-19, una compilación de consejos y actividades que hacer durante la cuarentena y una interesante sección donde se desmienten los principales bulos sobre este virus que corren por las redes sociales.