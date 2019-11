El cantautor y líder independentista Lluís Llach llama "gentuza" a Pedro Sánchez y su equipo negociador

El cantautor y líder independentista Lluís Llach ha mostrado en Twitter su pesar por las negociaciones entre el PSOE y formaciones independentistas como ERC para intentar llegar a un acuerdo que permita al socialista Pedro Sánchez formar gobierno. Llach no ha dudado en calificar a los socialistas de "gentuza" en un tuit dirigido a los líderes del procés "que están en la prisión o en el exilio". "Me parece que debería ir al médico", ha escrito, "no me puedo creer que estas negociaciones lleguen a algún lado".

Llach ha escrito su tuit mientras se llevan a cabo las negociaciones entre PSOE y ERC para formar gobierno y poco antes de saber que también las diputadas de JxCat Laura Borràs y Miriam Nogueras se reunirán con los socialistas con el mismo fin.

Estimades i estimats que sou a la presó o a l'exili. Em sembla q huria d'anar al metge. No em puc creure q aquestes negociacions arribin enlloc. Em falta fe en Ñ(concepte, Iu), l'esperança la tinc posada en objectius més indys i de caritat, amb aquesta gentussa, ni una moneda🌹🌹 — Lluís Llach (@lluis_llach) November 29, 2019

Llach, que también preside el Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, asegura no tener fe en España, a la que se refiere en Twitter como "Ñ", una forma despectiva habitual entre los radicales catalanes. "La esperanza la tengo puesta en objetivos más independentistas y de caridad", prosigue, "con esta gentuza, ni una moneda".

Em sembla que Ñ seguirà "negociant" tant de temps com calgui fins que ens hagi engarjolat a tots. Tècnica antiga. https://t.co/iOvEEB93CT — Lluís Llach (@lluis_llach) November 29, 2019

En otro tuit, Llach afirma que España negociará "tanto tiempo como sea necesario hasta que nos encarcelen a todos". Algo que define como "una técnica antigua". Y en un tercero, intenta animar a los independentistas asegurando que "esta vez la historia la escribiremos nosotros". Refiriéndose a los líderes encarcelados y a los fugados, indica que ellos han "escrito los primeros renglones". Y, entre iconos de rosas, les anuncia: "Siempre seréis libres".

Estimades i estimats que sou a la presó o a l'exili. Entre totes les incerteses del futur que espera, només una cosa em sembla transcendent. Aquesta vegada, la història l'escriurem nosaltres i vosaltres n'heu escrit els primers rengles. Mai no ho oblidem. Sempre sereu🌹lliures🌹 — Lluís Llach (@lluis_llach) November 30, 2019

Lluís Llach fue nombrado presidente del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente por el presidente Quim Torra. Esta entidad tiene como misión llevar a cabo el debate previo a la redacción de una hipotética constitución catalana. Llach aseguró el pasado mes de julio que "el objetivo final de este proceso es debatir qué país queremos". El fórum debería haber convocado ya encuentros por todo el territorio catalán y que tendrían que concluir en marzo del año que viene. Una vez recogidas todas las propuestas, la entidad presidida por Llach tendrá que redactar un documento que será presentado "solemnemente" en el Parlament.