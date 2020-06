Puigdemont apuesta por una "dirección aliada" del independentismo de cara a las elecciones autonómicas

El ex presidente y seguramente número 1 de la lista de JxCat a las próximas elecciones autonómicas, Carles Puigdemont, ha apostado este lunes por la unidad del independentismo de cara a los comicios. Lo ha hecho remitiéndose a su libro Re-unim-nos y defendiendo que la unidad es un concepto "tan legítimo, respetable y honesto" como la desunión.

En su cuenta de Twitter, el ahora eurodiputado fugado de la Justicia española por el referéndum ilegal del 1-O ha explicado cuál es su concepto de la unidad que deben mantener los separatistas. Un concepto sobre el que, sin mencionarlo, parece planear el Consell per la República, la entidad creada por Puigdemont en Waterloo para recaudar fondos para su defensa legal, promover su candidatura al Parlamento europeo y promocionar internacionalmente el separatismo.

Ni aniquilación ni hegemonía

En su libro, Puigdemont explica que, si los separatistas quieren vivir en una "república independiente", solo podrán lograrlo "desde la unidad política". Una unión que, añade, "depende de cada circunstancia y de cada momento". Y no puede basarse ni en la "aniquilación" de otras formaciones independentistas ni en la "hegemonía". Esta unidad tiene que darse en un "marco común" y con "una actitud de verdaderos aliados". Para ello, añade Puigdemont, hace falta "una dirección política coordinada y apoderada", que pueda "imponerse" a las tensiones que pudieran surgir entre los partidos. Y es ahí donde podría entrar en juego el Consell per la República, aunque Puigdemont no lo mencione expresamente.

Esta "dirección aliada" es definida por Puigdemont como "tener un objetivo común, una estrategia para llegar y unas herramientas para conseguirlo". Además, sería necesario "asumir y respetar roles diferentes para cada ocasión, tener en marcha los preparativos necesarios de lo que hace falta para asumir el objetivo y tener líneas rojas y coherencia". "Quiere decir", concluye el ex presidente, "tener una única ventanilla, un único discurso, una única actitud ante nuestros represores".