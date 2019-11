De Páramo y Villegas dejan la política

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha anunciado este jueves que abandona la política, según ha informado en una carta de despedida. Se une así al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha anunciado que no seguirá en la dirección tras el congreso interno del mes de marzo.

De Páramo renuncia a su cargo orgánico, a su escaño en el Congreso y se despide de la política. En su adiós ha tenido palabras para Inés Arrimadas, a la que apunta como próxima líder 'naranja'.

Pese a la debacle electoral, defiende que "el papel de Ciudadanos es clave y decisivo". "Si los afiliados de nuestro partido así lo deciden, estoy convencido de que Inés Arrimadas será capaz de conseguir todo lo que se proponga. Es la mujer más valiente que conozco", subraya, señalando a la portavoz parlamentaria como sucesora de Albert Rivera.

"He decidido cerrar una etapa, ha sido un honor y un orgullo servir a los españoles", ha señalado en una carta firmada por el propio dirigente. "De los éxitos se aprende y de las derrotas todavía más. Después de una docena de campañas electorales y cinco años intensos con aciertos y también con errores, con alegrías y con alguna tristeza, de todo ello, me llevo un aprendizaje inmenso que me acompañará siempre más allá de la política", asegura.

De Páramo indica que tras cinco años "apasionantes" en Ciudadanos, cierra su etapa en política, con el "honor y orgullo" de haber podido representar a los ciudadanos. Pone en valor haber creado un proyecto político que comenzó "por primera vez en muchas instituciones" y recuerda "la victoria en las elecciones en Cataluña, el cambio de Gobierno en Andalucía o la irrupción en el Congreso de los Diputados".

"Tampoco olvidaré los episodios que vivimos en primera persona en Cataluña durante el desafío separatista que sufrimos", ha reflejado en su escrito de despedida. En las pasadas elecciones había concurrido en las listas por Cataluña y fue uno de los 10 candidatos que obtuvieron el asiento. Entre 2015 y 2018 fue diputado en el Parlament de Cataluña.

Agradecimiento a Albert Rivera

Tras agradecer la dedicación de su equipo de escoltas de la policía en Cataluña, Páramo ha dedicado unas palabras a su equipo "de grandes profesionales incansables".

Ha querido agradecer "el respeto y cariño recibido" por los votantes, afiliados y compañeros. También ha hecho una mención a los representantes de otras formaciones políticas, "con distintas ideas y proyectos diferentes con los que he compartido estos años", y a la prensa y a su familia.

En esta despedida también ha tenido palabras para Albert Rivera: "Por todo lo aprendido y lo vivido desde el primer día. Esta aventura la empecé contigo. Gracias por todos estos años juntos".