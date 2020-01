Manuel Castells un difusor de 'fake news' que ve a 'Tsunami Democràtic' como un ejemplo de comunicación

Manuel Castells (Albacete, 1942) será el nuevo ministro de Universidades tras la propuesta de Ada Colau a Pedro Sánchez. El escritor y profesor de la Universidad de Berkeley ha admitido que dirigentes de Unidas Podemos provienen del comunismo, "dejándolo porque no va con los jóvenes, para nada".

Sus polémicas declaraciones y escritos en los últimos tiempos sobre el movimiento independentista, la violencia en las calles de Barcelona y sus mentiras sobre Albert Rivera nos muestran algunos aspectos de su pensamiento político.

La gran mentira de Castells

El profesor escribió, con un lenguaje belicista, una tribuna en La Vanguardia en los prolegómenos del referéndum ilegal. Bajo el titulo '2 de octubre', señalaba que la Guardia Civil se dirigía a Cataluña para iniciar una reconquista "desde diversas ciudades de la geografía carpetovetónica, entre vítores a España y gritos de "a por ellos"". "En este contexto -continúa- no parece del todo incoherente el pasado falangista, evidenciado fotográficamente, de Albert Rivera, instigador de una represión desmesurada". El ministrable de universidades y experto en información trataba de hacer pasar como verdadero un falso montaje fotográfico sobre Rivera con el brazo en alto, haciendo el saludo fascista.

Tal fue el escándalo de su texto que el diario del conde de Godó tuvo que publicar una rectificación a instancias del bufete Carrizosa&Almanzor. En el texto se manifestaba de forma rotunda que Rivera no tiene ningún pasado falangista, y que, por tanto, la afirmación de Castells era una "falsedad". El diario aseguraba que no tiene constancia de que el entonces líder de Ciudadanos haya tenido ninguna relación con posiciones falangistas.

El rotativo lamentaba que una acusación de "tal calado haya podido deslizarse en un artículo publicado en estas páginas. El profesor Castells asegura que tales fotografías existen, pero La Vanguardia no puede suscribir esa afirmación, habida cuenta, además, de lo habitual que resulta hoy en día la circulación de noticias falsas y de imágenes de aparente credibilidad que se acaban demostrando montajes malintencionados". Por esta razón, La Vanguardia pidió disculpas a Rivera y se comprometía a reforzar los controles para evitar que esta situación volvería a repetirse. "El periódico debe velar para que (los artículos de opinión) no incluyan informaciones no contrastadas".

El silencio de Castells sobre la actividad de Tsunami Democràtic

Castells se refirió hace apenas unas semanas a 'Tsunami Democràtic' durante una conferencia en Chile, en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Según afirmaba, esta organización se ha basado en Telegram para difundir sus órdenes e instrucciones a más de 150.000 personas, presentándolo como refrente de la comunicación al evitar la intervención del Estado o de gobiernos.

Durante su más de hora y media de explicaciones no hizo mención alguna sobre sus actividades, incluido el asedio al aeropuerto el 14 de octubre de 2019, y considerada "una organización criminal que impulsa la comisión de ataques terroristas", según la Guardia Civil. Tsunami Democràtic no solo utiliza las redes sociales, también dispone de una aplicación informática para transmitir sus mensajes de forma anónima, en el que todos los miembros están geolocalizados. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo a esta aplicación a través de plataformas como Github (Microsoft).

"Violencia policial" en Barcelona

Sobre las cargas de Barcelona, Castells ha afirmado que existe "violencia policial y violencia de los manifestantes". "La policía está para reprimir", ha afirmado, el mismo mensaje dado desde la izquierda radical e independentistas catalanes, y silencia el principal objetivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: hacer cumplir la ley.

Pese a ser un reputado sociólogo, considerado como un experto en comunicación, en redes sociales no hay constancia alguna de tuits entre 2015 y 2019. Su nueva cuenta la ha creado en diciembre de 2019 y aún está en blanco, pese a contar con más de 1.300 seguidores. "Abro cuenta oficial en Twitter. Gracias a los seguidores", es su mensaje de bienvenida, escrito en la víspera de Reyes.