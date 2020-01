JxCat mantiene su veto a Sánchez pero quiere particpar en la mesa de negociación con ERC

JxCat votará no a la investidura del socialista Pedro Sánchez, tal y como estaba previsto. Una postura en la que los postconvergentes se han afianzado tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra. "No vamos a modificar nuestro voto", ha dicho en el Congreso la diputada de JxCat Laura Borràs, "siempre hemos preguntado al PSOE por su proyecto para Cataluña pero no hay respuesta más allá del 155 y la represión".

Borràs ha criticado que el PSOE haya dejado claro que la mesa de negociación acordada con ERC se vaya a desarrollar en el "marco constitucional" pues, ha asegurado, este "genera prisión y exilio y mantiene la represión". Sin embargo, ha mostrado el deseo de su partido de poder participar en esta mesa porque, ha dicho, JxCat "siempre ha estado por el diálogo". En su opinión, hubiera sido "deseable" crear una mesa de diálogo entre JxCat y ERC, tal y como también apuntó esta semana el ex presidente y eurodiputado Carles Puigdemont.

Borràs también ha lamentado que esta mesa no se hubiera creado tras la reunión de Pedralbes. Un momento en el que la Generalitat reclamó a Pedro Sánchez la creación de la figura del "relator". "Esa era una garantía que ahora ha desaparecido", ha señalado la diputada. Pero, de cualquier manera, Borràs ha insistido en que JxCat estará "en cualquier mesa que quiera solucionar el conflicto político, pero no de un modo cosmético".