Junqueras reitera su objetivo de "construir la República" y volver a "ejercer la autodeterminación"

Los exconsellers de la Generalitat condenados por sedición comparecen este martes en calidad de testigos en la Comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña. Están llamados a declarar Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, que han sido recibidos con vítores y aplausos a su entrada en la Cámara catalana.

La Consejería de Justicia, con la republicana Ester Capella al frente, permitió hace once días esta salida de prisión al ser un "deber inexcusable". Los líderes de Ciudadanos, Carlos Carrizosa y Lorena Roldán, están presentes en esta Comisión en sustitución de Noemí de la Calle y Nacho Martín Blanco, mientras que el Partido Popular y el PSC no han asistido.

Junqueras ha sido el primero en comparecer en esta Comisión. En su primera intervención ha recordado a los políticos presos y a Carles Puigdemont. "Estoy muy contento y feliz de estar en sede parlamentaria", ha reiterado en varias ocasiones. "Los demócratas nunca deben abandonar la sede parlamentaria. No se abandonan los Parlamentos y se defienden las posiciones de forma educada", ha señalado en clara referencia a la situación vivida este lunes en el Parlament tras el feroz ataque de JxCat contra ERC.

Acusa a un ministro de fabricar pruebas falsas

"Nunca hemos renunciado a la voluntad de diálogo, lo hemos intentado de todas las formas", ha dicho. "Esta actitud no se ha roto incluso cuando nos han enviado a prisión", ha insistido. "Hablar, dialogar y negociar es bueno", ha destacado, "incluso con quienes han aplaudido de forma entusiasta nuestra prisión", ha proseguido.

Por otro lado, se ha mostrado convencido de quienes han aplaudido la represión, los golpes de porra, el cierre de un Parlament y la prisión "les tocará las cloacas del Estado". "No se pueden fabricar pruebas falsas", como ha asegurado que ha hecho un ministro de Interior contra él y contra su familia. "Les deseo fortaleza ante estos retos cuando se utilizan a jueces que condenan a delitos que nunca se han cometido", ha dicho. "Es muy difícil volver a atrapar al genio dentro de la lámpara", ha considerado. Pese a ello, "siempre nos encontrarán".

"Queremos volver a ejercer la autodeterminación"

La represión no les va a servir para atraer a la gente, sino para perjudicar a la población de Cataluña. Tampoco ha servido para ganar en las urnas, con una continúa derrota electoral. "El 155 no ha servido para hacernos desistir ni meter miedo, ni tenemos miedo ni nunca lo hemos tenido. La prisión es un camino hacia la libertad", ha asegurado. "Nada de lo que hemos hecho es delito. Celebrar un referéndum no es delito porque no está recogido en el Código Penal, como tampoco lo es defender la República", ha continuado. "Queremos volver a ejercer la autodeterminación. La volveremos a ejercer", ha asegurado.

"Nuestra prisión es tan injusta que cada vez que el caso ha acabado en un tribunal europeo nos ha dado la razón", ha asegurado. "¿Cómo es posible que haya alguno que lo siga negando?", se ha preguntado, para afirmar que han confundido "justicia con venganza". "No nos intimidan", ha dicho para acto seguido recordar la prisión de sus abuelos. Por este motivo, ha pedido a los que aplauden el 155 salir de la tradición de la prisión y buscar "recetas innovadoras".

"Me muero de ganas de hablar con todos"

En este sentido, ha insistido en hablar con todos en el Parlament y especialmente con quienes no comparten las ideas y objetivos. "Nuestra obligación es hablar con todos", ha añadido. "Me muero de ganas de hablar con todos pese a los palos en las ruedas. Cuántos más palos, más razones políticas tendremos para alcanzar un acuerdo con todo el mundo, pese a que no les guste, incluso mis compañeros", ha continuado.

"Nuestra voluntad es construir un mundo mejor y la mejor forma es constituir una República (catalana), con todas las herramientas de cualquier Estado", ha remarcado, para hacer una encendida defensa del independentismo. Por otro lado, ha augurado un nuevo referéndum y mayorías amplias en las urnas. "Quienes van gritan en contra de ERC es quien ha quedado último en todas las elecciones de 2019", ha cargado.

Ciudadanos se marcha de la Comisión tras la falta de arrepentimiento de Junqueras

En el primer turno de preguntas, la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Lorena Roldán, ha criticado la propia Comisión para cargar contra Junqueras. "Vuelve a la casa de todos los catalanes con vítores, pero no ha venido a pedir perdón", ha criticado. "No se da cuenta de las terribles consecuencias de su huida hacia adelante, pese a las advertencias", ha considerado.

"Los únicos responsables de la aplicación del 155 son ustedes", ha reprochado la líder de Ciudadanos. "¿Usted capaz de aguantar la mirada a los catalanes?", ha preguntado tras exponer las cifras de la miseria en Cataluña.

"No vamos a consentir ni la mesa del chantaje ni son unos mártires. Fueron los instigadores", ha proseguido Roldán, que ha preguntado si se arrepiente del daño causado a los catalanes, al tiempo que ha recordado que Ciudadanos ganó en Cataluña en diciembre de 2017, para acto seguido salir de la Comisión.

Junqueras ha pedido que se mantuvieran en la Comisión. "Ahora hemos empezado a dialogar", ha señalado. El presidente de la Comisión ha emplazado sin éxito a los diputados de Ciudadanos a mantenerse en el asiento.

Yo no ordené a nadie a apalizar votantes

Durante su último turno de palabra, Junqueras ha agradecido a Ciudadanos su presencia. "Lástima que no se hayan quedado", ha lamentado. "¿A mí me han de hablar de romper familias? Hoy tampoco podré ir a mi casa a ver a mis hijos. Siempre repiten lo mismo, sin preguntarse qué les pasa a su alrededor", ha considerado el líder de ERC, sin arrepentimiento alguno.

"Si algún ciudadano de este país cree que es bueno que yo pida disculpas con mis palabras o hechos, no tengo problema", ha dicho, pero afirma: "Yo no ordené a nadie a apalizar votantes". "No he tenido nunca -continúa- la tentación de poner entre rejas a políticos".

La CUP no confía en ningún diálogo

La CUP, por su parte, ha presentado a Junqueras como vicepresidente de la Generalitat y eurodiputado. "Representa una voz digna y honorable", ha dicho Carles Riera, quien le ha pedido a Junqueras cuales son los derechos fundamentales vulnerados con la aplicación del 155. "Si avanzamos hacia nuestra causa democrática se volverá a aplicar un 155", ha indicado.

Junqueras no ha descartado este escenario. "La otra forma de que no llegue un nuevo 155 es una República", ha respondido al diputado antisistema, pero ha considerado que hay que "preservar" las instituciones.

JxCat carga contra el PSC por no presentarse en la Comisión

JxCat insiste en el fracaso del 155. "El referéndum del 1 de octubre ha dejado ver las débiles instituciones españolas. Hoy es un espejo en otros países como Turquía o China. El futuro de este país se tiene que decidir con herramientas democráticas, con urnas", ha indicado

También ha cargado contra el PSC y Ciudadanos. "Hoy no nos encontramos al grupo socialista, que no ha venido a escuchar nada. Ya vemos cual es su concepción de diálogo y de escuchar. Echamos en falta a muchos consellers y al President. La represión del Estado se mantiene", ha afirmado.

Turull: El Estado solo ha propuesto la amenaza a Cataluña

Tras el paso de Junqueras por la Comisión, Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y condenado a 12 años de prisión por un delito de sedición, ha tomado la palabra acompañado por la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.

"El 155 supone la culminación de un fracaso por un engaño de un estado. El engaño de la Transición del pacto del 78", ha expuesto Turull. "El Tribunal Constitucional se ha convertido en un simple decorador jurídico", que ha permitido "recorte tras recorte" del autogobierno de Cataluña. A su juicio, Carles Puigdemont está dispuesto al "diálogo real".

Según el exconsejero de Presidencia, "los ciudadanos están cada vez más alejados y desconectados del Estado". "Las urnas han desautorizado a este Estado Español y le han otorgado una mayoría absoluta al independentismo", ha recalcado el político de JxCat.

"Se ha enterrado definitivamente el espíritu de la restauración de la Generalitat de Catalunya y el retorno del president Tarradellas antes del 78", ha considerado para añadir: "Se ha pasado del 'atado y bien atado' al 'a por ellos'".

"Ahora mismo no les gusta quién escogen los ciudadanos de Cataluña", ha remarcado, enumerando los casos de Puigdemont, Toni Comín y de Junqueras. "El Estado ha querido ir más allá, no solo contra electos, sino contra presidentes de entidades sociales como los Jordis", ha apuntado, para añadir que "Rajoy dejó claro que no quería negociar con el Govern de la Generalitat sobre los pactos que propuso Carles Puigdemont". "El 155 es la culminación de la regresión total del autogobierno desconocidos hasta ahora", ha considerado.

Furibundo ataque de Turull a Ciudadanos

"Ciudadanos son unos maleducados y unos cobardes", ha cargado Turull, sin que ninguno de los diputados de la formación 'naranja' haya regresado a la Comisión tras su desplante a Junqueras.

"Esta gente, estos representantes, son valientes fuera pero en la prisión hay más humanidad de la que desprenden estas personas", ha continuado con su crítica. "Son unos cobardes", ha reiterado por no decirle a la cara sobre los privilegios concedidos a los políticos presos.

"Yo estoy condenado por desórdenes públicos", ha dicho. "Son unos cobardes porque la única cosa que saben hacer es frenar en la justicia toda propuesta de sus adversarios políticos", ha insistido. "Ciudadanos es la versión política del gritaré y gritaré hasta enfermar", ha dicho.

Discrepancias de los Comuns y la CUP con Turull

En Comú Podem ha mostrado su solidaridad con Turull y ha compartido su análisis sobre la visión "más centralista" de la Constitución. El 1-O hace evidente que el "régimen del 78 ya no resista más", ha puntualizado el diputado Marc Parés. Pese a la complacencia inicial, Parés ha mostrado sus discrepancias con Turull. "No compartimos que del referéndum del 2017 se derive una mayoría suficiente para proclamar la independencia", ha considerado.

Carles Riera, por su parte, ha considerado que Turull representa el "derecho a la autodeterminación". "Es un milagro de un Estado que no es democrático", ha señalado, reutilizando las mismas palabras que ha dicho a Junqueras. El diputado antisistema de la CUP afirma que "la represión no se acaba ni se acabará" tras conocerse que el Tribunal de Cuentas pide la devolución de 4,1 millones al exgobierno de Puigdemont.

En este sentido, considera que la confrontación es el camino para conseguir las condiciones necesarias para internacionalizar el conflicto.

Una comisión "trampa", para el PPC

El PPC ha justificado su ausencia en esta Comisión porque "consideramos que es una comisión que no tiene ningún sentido". Según ha indicado Alejandro Fernández, líder de los 'populares' catalanes, "el artículo 155 es legal, según las instancias judiciales, en toda su aplicación". A su juicio, se ha convocado esta Comisión porque sirve "para blanquear a personas que han sido condenadas por graves delitos contra la democracia y convertirlos en interlocutores"; y "para tapar la esperpéntica y vergonzosa división de la que hicieron gala ayer en el pleno del Parlament".

Por lo tanto, es una trampa en la que nosotros no vamos a caer, no vamos a jugar su juego, y por lo tanto, no vamos a participar de un mitin político electoral que acaba siendo un aquelarre sentimental al servicio de sus objetivos políticos, pero, en ningún caso, de la actividad parlamentaria.

El PSC: el 155 era "imprescindible"

El PSC, ausente en la Comisión, no ha participado en ninguna de las anteriores comparecencias al ser "un espacio de propaganda independentista". "Instamos a ensanchar sus objetivos y hacerla más plural, pero los partidos independentistas se opusieron", han recordado los socialistas catalanes en un comunicado.

A su juicio, se ha perdido "otra ocasión para reconocer errores, hacer autocrítica y apostar decididamente por rehacer puentes y por el diálogo", y han considerado que la aplicación del 155 de la Constitución fue "imprescindible para restablecer el orden constitucional después de que el Gobierno independentista hiciera una Declaración Unilateral de Independencia y situara las instituciones fuera de la ley, obviando más de la mitad de ciudadanas y ciudadanos de Cataluña".