Iceta el ganador ausente de la foto

El acuerdo expres entre Sánchez y Iglesias abre grandes temores a los españoles de bien y grandes esperanzas a los independentistas y sus cómplices de los Comunes en Cataluña. Pero a grandes expectativas seguirán inmensas frustraciones.

Cuando Pedro Sánchez muto a Presidente del Gobierno gracias a una moción de censura votada por ERC y los de Puigdemont además del PNV, etc., ya temimos que el Estado doblara la cerviz, y en Pedralbes lo hizo, por eso fuimos a elecciones. Pero el separatismo es voraz y jamás tiene suficiente. A Sánchez los independentistas le tumbaron les presupuestos y como socios fueron más desleales que Podemos.

No hay que tener duda alguna, Asens, Pisarello, Colau y toda su banda querrán ceder en todo y rendirse frente a Pujol, Mas y el resto de burguesía catalana a la que jamás han combatido, siempre ha aspirado, simple y llanamente, a substituirla. Pero sus deseos de complacer a sus señores de toda la vida no llegaran a buen puerto porque estos querrán, como siempre, más y más. No quieren ni sit ni talk. Lo quieren todo y ya. O sea la independencia con ellos en el poder o nada.

La clave está en que el referéndum no es concedible, ni ninguna de las aspiraciones separatistas sin una reforma profunda de la arquitectura constitucional de Estado y una voladura de sus instituciones.

la inacabable lista de fachas que los independentistas nunca dan por cerrada incorporara a los Podemitas y a los Comunes a los que ahora tanto aprecian porque los perciben como su Caballo de Troya dentro de las instituciones del Estado

Iglesias y sus correligionarios podrán realizar miles de declaraciones pero desde el Ministerio chocarán contra la lógica del Estado y sus leyes y no tienen mayoría alguna para reformar ninguna ley orgánica ni para convocar refrendo alguno a nivel nacional. Abogados del Estado, dictámenes del Consejo de Estado, etc… no se pueden pasar por alto sin delinquir, e Iglesias no creo que deseé cambiar Galapar por Soto del Real.

Al igual que las expectativas que tenían los independentistas con la llegada de Sánchez a La Moncloa se frustraron también se frustrarán las que genere Asens como influyente secretario de Estado o Ministro de vete a saber que. Y lo que es peor: la inacabable lista de fachas que los independentistas nunca dan por cerrada incorporara a los Podemitas y a los Comunes a los que ahora tanto aprecian porque los perciben como su Caballo de Troya dentro de las instituciones del Estado.

En realidad no se sabe si este acuerdo contará con mayoría parlamentaria suficiente para salir adelante o ha sido solo un mero gesto para salvar la cara. ERC tiene que decidir que hace, ni Heullebeq en una segunda parte de “Sumisión” hubiera sido capaz de fabular una elección presidencial decidida por un convicto por sedición y malversación.

En este pacto, si fragua, gana la vanidad de Iglesias, que finalmente sería Ministro, pierde Podemos, que en unas futuras elecciones sería aniquilado de la faz electoral de España y gana el PSC, y mucho.

Para el PSC ir a unas próximas elecciones catalanas tras un acuerdo entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) como pide Bruselas, la Patronal y todo el mundo con dos dedos de frente era letal. ¿Recuerdan el “si tu no vas ellos vuelven?” En sus complejos frente al independentismo el PSC llevaría muy mal que le acusaran de ser el socio por activa o por pasiva del PP. Con la foto de hoy, cristalice o no, en investidura se ha blindado ante esas críticas.