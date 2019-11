El Constitucional anula la aprobación de la autodeterminación en el Parlament

El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad anular dos acuerdos de la Mesa del Parlament relativos a una moción sobre autodeterminación que la cámara catalana ya ha votado, y ha apercibido por cuarta vez a su presidente, Roger Torrent, del riesgo penal de desobediencia.

El acuerdo deja sin efecto la aprobación de la moción en favor de la autoderminación tras la votación de la propuesta de la CUP en el Parlament. El presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, ha redoblado su desafío al Tribunal Constitucional al adelantar el Pleno en el que se aludía a la autodeterminación. En concreto, ha avisado a los grupos con tan solo seis horas de antelación y sin reunir a los portavoces, una maniobra para tratar de esquivar un nuevo requerimiento del órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, el cuarto contra la Mesa del Parlament en las últimas semanas.

Con esta maniobra, los independentistas del Parlament han aprobado este martes la moción de la CUP sobre el derecho a la autodeterminación, tan solo unos minutos después de la suspensión del Tribunal Constitucional, que, en a este cambio de horario, ha procedido a suspender la moción sobre autodeterminación en el Parlament, justo en el inicio del debate.

El pasado viernes el Gobierno encargaba a la Abogacía del Estado que impugnara esta moción sobre la autodeterminación. Sin embargo, los independentistas han mantenido e incluso acelerado el trámite parlamentario para aprobar el texto. Las formaciones separatistas afirman que no hay delito de desobediencia porque no ha llegado a tiempo ninguna prohibición concreta del Alto Tribunal, que no ha notificado al president del Parlament esta decisión, ni tampoco a la Mesa, para paralizar la moción.

Moción aprobada solo por los independentistas

La moción se ha aprobado con los 70 votos de las formaciones separatistas y toda la oposición ha votado en contra, incluidos los diputados de En Comú Podem. A propuesta del PP, Quim Torra deberá comparecer en el Parament para explicar su relación con los CDR, con 63 votos a favor y 62 en contra.

"Chanchullo" de Torrent para esquivar al Constitucional

Se ha hecho para "evitar el veto del Tribunal Constitucional", ha avisado Carlos Carrizosa. "Es otra maniobra y otro chanchullo de la Mesa que se vuelve a colocar en la ilegalidad", ha continuado el presidente de Ciudadanos en el Parlament, quien ha pedido la "intervención de los letrados ya que "la única voluntad de este cambio de horario es tramitar" la petición de la autodeterminación, propuesta por la CUP.

Los tres grupos constitucionalistas en el Parlament, PSC, PP y Ciudadanos, han pedido una reunión de la junta de portavoces, pero Torrent se ha negado a suspender el pleno. Según la agenda del Parlament, el Pleno estaba previsto para las 15.00 horas de este martes, pero el presidente de la Mesa ha alegado que el cambio de horario se debe a "un viaje" que debe realizar Quim Torra, presidente de la Generalitat, quien a esa misma hora hablaba en una entrevista en Catalunya Radio.

Los parlamentarios de estos tres grupos han denunciado la situación. "Los letrados no deberían permanecer callados y cumplir con su deber", ha afirmado Carrizosa.

La diputada socialista Eva Granados ha mostrado su "queja por cuestión de orden" al haberse modificado el horario. Es "desprecio" al Parlamento, ha criticado Granados. "Pedimos que no se haga este cambio de orden del día y hacemos una preservación de esta cámara", ha señalado, al tiempo que ha pedido un informe de los letrados del Parlament sobre esta anomalía y se reúna la Junta de Portavoces.

David Pérez, miembro de la Mesa del Parlament, ha pedido la palabra para decir que "esto no debería poder votar", en referencia a la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

Santi Rodríguez, diputado del PP, se ha sumado a la "queja" por el "cambio repentino" en el horario. "No hay motivos explícitos más allá de la famosa astucia que los caracteriza y que no les suele salir demasiado bien", ha asegurado Rodríguez.

Para Susana Segovia, la portavoz de En Comú Podem, el cambio de Torrent "es difícil de entender" y ha asegurado que "con estas maniobras no solucionaremos lo que pasa en Cataluña", pero ha criticado la impugnación de la moción por parte del Constitucional.