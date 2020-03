Un ex alto cargo de la Generalitat mezcla los muertos del coronavirus con los de ETA

En los últimos días, han proliferado en las redes mensajes de dirigentes o ciudadanos independentistas culpando a España de la crisis del coronavirus. Y, en muchas ocasiones, en términos poco razonables o directamente sensacionalistas. A esta última categoría pertenece el texto que una ex alto cargo de la Generalitat, Diana Coromines, ha publicado en su cuenta de Twitter. En él, Coromines compara los muertos del coronavirus y los de la banda terrorista ETA para terminar reivindicando la secesión de Cataluña.

La autora del tuit, que fue responsable de Asuntos Públicos de la delegación del Govern en Dinamarca hasta que la aplicación del artículo 155 la apartó del puesto, se expresó el martes en los siguientes términos: “Ha habido más muertes por Covid-19 (2750) en pocos días que por ETA (850) en toda su historia, la gran excusa para oprimir a los vascos. En Cataluña ya son más de 500. Nunca, nunca más, volváis a invocar el “baño de sangre” para impedir la independencia”.

Hi ha hagut més morts per covid19 (2.750) en pocs dies que per ETA en tota la seva història (850), la gran excusa d'Espanya x collar els bascos. A Catalunya ja en són més de 500. Mai, MAI més torneu a invocar el "bany de sang" per no fer la independència @Esquerra_ERC@JuntsXCat