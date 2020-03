Un independentista amenaza a Miquel Iceta: "Iremos a por vosotros. Laietana os parecerá una broma"

A medida que van avanzando los días de confinamiento y con el rechazo del Gobierno central a aceptar el encierro total que exige Quim Torra desde hace una semana, los ánimos, al menos en las redes sociales, se van caldeando cada vez más. Buena prueba de ello es la amenaza que ha recibido este lunes el secretario general del PSC, Miquel Iceta, a través de la red social Twitter. Bajo el pseudónimo @maktub_i, un independentista ha grabado un vídeo en el que, entre otras cosas, advierte a Iceta de que "iremos a por vosotros" y "la rabia se va acumulando". "Laietana, Miquel, os parecerá una broma", añade, en referencia a los graves altercados contra las fuerzas de seguridad que sucedieron en Barcelona en octubre del año pasado, tras la publicación de la sentencia del referéndum ilegal del 1-O.

El vídeo es una respuesta a un tuit del columnista de El Nacional, Jordi Galves, en el que pide para Iceta y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "un Núremberg" y asegura que testificará en su contra si no se ha "muerto antes". "Yo", escribe Galves, "testificaré en contra vuestra si no me he muerto antes, malparidos", ha publicado en la red social el opinador a sueldo de José Antich.

"Despotismo aberrante"

A este tuit, ha respondido @maktub_i con el vídeo ya citado y que comienza con la frase "va dedicado a ti, Miquel Iceta". "Cualquier cosa que te diga", prosigue, "se queda corta. Esta rabia que estamos acumulando en este confinamiento, viendo morir a la gente que queremos, viendo cómo van a trabajar personas que son imprescindibles para nosotros y que se exponen y que vosotros no habéis protegido". El autor de la grabación acusa a Iceta y a los socialistas de no haber tomado medidas para hacer frente a la pandemia, "con un despotismo que es aberrante".

"Nos estamos organizando", advierte el autor de la grabación, "y, cuando todo esto acabe, os tocará a vosotros temblar lo que estamos temblando nosotros". Y concluye lanzando un "no te olvides, Miquel, viva Cataluña libre, porque nosotros nos acordamos".