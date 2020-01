ERC se escuda en los presupuestos para justificar acatar la orden de la JEC de inhabilitar a Torra

El derecho de voto de Quim Torra como diputado en el Parlament queda "en suspenso" tras decidir la Mesa del Parlament acatar la orden de inhabilitación emitida por la Junta Electoral Central (JEC) en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el caso de los lazos amarillos. Así lo ha explicado el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, tras la reunión de la Mesa. Sabrià ha pedido a las formaciones independentistas "inteligencia" para afrontar la situación y actuar "en clave de país" porque Cataluña necesita aprobar los presupuestos de este año.

Sabrià ha insistido en que ERC tiene "una hoja de ruta" con destino a la "independencia". Pero la inhabilitación de Torra no puede poner en juego las cuentas públicas catalanas, de las que dependen, por ejemplo, ayudas para afrontar las consecuencias del temporal Gloria. Sabrià ha explicado que ahora el Parlament debe buscar la manera de "blindar el cargo de presidente de la Generalitat" y "no tomar ninguna decisión irreversible" sobre el acta de diputado de Torra. Pero también ha indicado que se deben "garantizar las votaciones" que se lleven a cabo en la cámara a partir de ahora.

Desobediencia simbólica

El portavoz de ERC ha explicado que en este momento se plantean dos posibilidades: "acabar la legislatura con una desobediencia simbólica o plantar cara al Estado blindando al presidente". Y él mismo ha respondido cuál es la decisión de ERC ante esta situación, al señalar que no se puede "ir hacia una parálisis institucional" que ponga en juego la "legalidad" de las decisiones que se tomen a partir de ahora en el Parlament. "No podemos poner en riesgo la soberanía del Parlament por simbolismos", ha abundado, "si se apuesta por una desobediencia estéril, le estaremos dando todo el poder al Estado y todas las votaciones serán impugnadas".

Sabrià ha recordado que mantener a Torra en su escaño significaría "entregar el Parlament" al Estado. Por ello, y admitiendo que "hay que blindar al presidente y buscar la forma de recuperar su acta de diputado", el portavoz de ERC ha pedido "inteligencia" y "no alimentar relatos mágicos". "Aún no somos independientes", ha dicho, "y nos enfrentamos a un Estado muy poderoso. Hay que actuar en clave de país y no en clave partidista".