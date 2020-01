La fugada Clara Ponsatí será proclamada eurodiputada por la JEC la semana que viene

La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto adjudicar el próximo lunes los cinco escaños del Parlamento europeo que quedarán libres para España una vez que se haga efectivo el brexit a finales de este mes. Entre los eurodiputados que se proclamarán electos se encuentra la independentista Clara Ponsatí, de JxCat, que se fugó de España junto a Carles Puigdemont para evitar ser juzgada por el referéndum ilegal del 1-O.

Ponsatí está afincada en Escocia y tiene pendiente una euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por un supuesto delito de sedición, tras su participación en el proceso soberanista de 2017, según ha informado Europa Press.

En su reunión de este jueves, la JEC proclamará electa a Ponsatí, junto a los candidatos del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. En principio y si no hay renuncias, además de la ex consejera independentista, serán proclamados eurodiputados Marcos Ros (PSOE), Gabriel Mato (PP), Adrián Vázquez (Ciudadanos) y Margarita de la Pisa (Vox).

Sin acatar la Constitución

La previsión es que todos ellos sean citados la próxima semana en el Congreso ante la propia JEC, paso previo para poder adquirir su credencial de eurodiputados. Un acto en el que, obviamente, no se espera la participación de Ponsatí. La ex consellera podrá beneficiarse de la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que resolvió que el líder de ERC Oriol Junqueras, hoy en prisión por el referéndum ilegal del 1-O, gozaba de inmunidad parlamentaria desde que fue proclamado eurodiputado electo y a pesar de no haber acatado la Constitución ante la JEC.

Después el Supremo, como tribunal sentenciador del procés, determinó que Junqueras, que también está inhabilitado, no podía ser considerado eurodiputado. Sin embargo, la decisión de los jueces de la UE sí abrió la puerta a que la Eurocámara entregara sus credenciales a los también fugados Carles Puigdemont y Toni Comín.

Ponsatí estaba a la espera de que la Justicia británica decidiera en primavera sobre la euroorden que el juez Pablo Llarena reactivó en su contra cuando se condenó a los promotores del procés. Sin embargo, su proclamación como eurodiputada le permitirá gozar de la inmunidad que corresponde a los miembros de la Eurocámara y tendrá que realizar nuevos trámites.