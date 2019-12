La fugada Clara Ponsatí espera que 'Tsunami Democràtic' se "refuerce"

La ex consejera Clara Ponsatí, fugada de la Justicia española por el referéndum ilegal de 1-O, ha mostrado esta noche su apoyo a Tsunami Democràtic, la entidad anónima que promueve desde octubre violentas protestas en Cataluña por la sentencia que condena a prisión a los líderes independentistas. Ponsatí ha mostrado su apoyo a este grupo radical en el programa FAQS Preguntas frecuentes de TV3. "Han tenido actuaciones muy potentes e interesantes", ha dicho, "confío en que se mantenga y refuerce".

Ponsatí, por otro lado, ha admitido que al independentismo catalán le va "bien" la falta de Gobierno en España desde las últimas elecciones. Por ello ha recriminado a ERC la negociación que mantiene con el PSOE para que Pedro Sánchez pueda ser presidente del Gobierno. "No acabo de entender el afán de apuntalar un gobierno en España", ha asegurado Ponsatí. La ex consejera solo apoyaría esta negociación en el caso de que se obtuvieran "contrapartidas sólidas y fiables". Sin embargo, no cree que el independentismo vaya a lograr sus objetivos con Sánchez en el poder.

Clara Ponsatí, finalmente, se ha sumado a Oriol Junqueras al decir que "la independencia es irreversible". Pero también ha advertido de que quienes la promueven no se pueden "eternizar". "Si no avanzamos", ha alertado la ex consejera fugada en Escocia, "la represión se mantendrá. Eso solo acabará con la independencia". Sobre la celebración de un nuevo referéndum, la consejera ha dicho que "podría ser el de ratificación de la constitución de la nueva república catalana".