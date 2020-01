La ANC quiere participar en la mesa catalana de negociación con España para fiscalizar su trabajo

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) quiere participar en el grupo que, desde Cataluña, ideará qué propuestas debe llevar la Generalitat a la mesa de negociación con el Estado acordada entre PSOE y ERC. Sin embargo, la entidad presidida por Elisenda Paluzie, pone dos condiciones para integrarse en esta entidad. La primera tiene que ver con su papel de fiscalización de lo que se negocie en la mesa catalana. La segunda con la posibilidad de vetar a aquellos que a la ANC no le parezcan adecuados.

En el primer punto, la ANC pretende erigirse como entidad fiscalizadora de lo que se debata en la mesa. Una pretensión basada en el hecho de que se trata de "la entidad independentista más importante" de Cataluña y, por ello, cree que es su "obligación" poder explicar a sus asociados aquellos temas que se traten en la mesa. En lo que al segundo punto se refiere, la ANC considera que deben participar únicamente "partidos, entidades y actores sociales independentistas". Y pone como ejemplo de quienes no deben participar a los representantes de En Comú-Podem. Aunque no lo hace por su supuesto no independentismo, sino por el hecho de que considera que ya estarán representados por parte del Estado en virtud del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

Referéndum y DUI

La ANC también pretende marcar qué temas deben tratarse en esta mesa previa a la negociación con el Estado. En este sentido, la entidad considera que solo debe hablarse de la independencia de Cataluña. Y únicamente admite dos posibilidades: negociar los términos de una declaración unilateral de independencia basada en "una mayoría parlamentaria independentista en el Parlament" o "un referéndum binario acordado con el Estado y vinculante".

De cualquier manera, los integrantes de la ANC no creen que la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat vaya a llegar a buen puerto. Y han dejado claro a través de un comunicado que son partidarios de "un referéndum forzado internacionalmente y declaración unilateral de independencia".