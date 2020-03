Baltasar Pozuelo, presidente de Are@8 “El Covid-19 es una oportunidad para poner en marcha lo Glocal”

Are@8 es un ecosistema económico industrial singular, que propone soluciones a los retos empresariales, medioambientales y ciudadanos desde L’Hospitalet, en el corazón de la Cataluña metropolitana y, por extensión, del Port y la Zona Franca de Barcelona.

Aquí se sitúa la mayor concentración de data centres de Cataluña, de España y de Europa, que lleva a cabo Cloud Computing, BigData y los servicios de telecomunicaciones más avanzados en el ámbito europeo. En tiempos de incertidumbre y profundos cambios, esta asociación empresarial tiene el potencial de ser no sólo un gran motor para la creación de riqueza y puestos de trabajo en las próximas décadas, sino también ser un factor de la transformación empresarial y social.

Después del Covid-19 ¿se va a imponer el teletrabajo?

Es evidente que nos hemos de tomar esta pandemia como un reto nuevo y una oportunidad para hacer las cosas de una forma diferente. Al final, si el teletrabajo es una de las soluciones que tenemos, especialmente en el área de Barcelona, pues la vamos a adoptar.

¿Estamos en un momento de cambio, tanto empresarial como geopolítico?

Precisamente el pasado mes de octubre hicimos un acto en el club de Roma con Carlos Álvarez Pereira, que es uno de sus embajadores y nos habló del documento que se presentó el verano pasado, explicando cómo se está desarrollando un nuevo cálculo de costes para afrontar los retos que tenemos por delante. Uno de ellos, lo íbamos a explicar con él en un acto el día de Sant Jordi que lógicamente hemos tenido que aplazar, venía a explicar que además de un grave problema el coronavirus es una oportunidad para poner en marcha lo que llamamos Glocal.

Explíquenos qué significa lo ‘Glocal’.

Conseguir el impacto global dentro de un entorno más local. Por ejemplo, viendo que empresas como Seat o Nissan tienen que parar su producción porque les faltan líneas de suministro básico, se cuestiona el modelo actual, en que la mayor parte de la industria es aprovisionada desde lugares del mundo muy alejados, que en circunstancias como la actual, no pueden suministrar. Tenemos que construir unas nuevas alianzas desde lo local.

En estos momentos los estados cierran fronteras, EEUU se aísla, pero China muestra un liderazgo en la gestión de la situación de emergencia.

El modelo chino es el adecuado para afrontar este tipo de emergencias. Lo que está en revisión es toda la estrategia. A partir de ahora, creo que los temas del just in time, el aprovisionamiento unilateral, la localización de los puestos de trabajo o el hecho de que el acceso a las materias primas provenga de una posición única variarán de forma radical.

¿Y Europa?

Creo que saldrá muy fortalecida. Si lo que estaba proponiendo en la fase inicial Inglaterra, que era primar la economía por encima de las personas, se hubiera impuesto, quizás Europa hubiera quedado debilitada, pero ya vemos que no está siendo así. Esa propuesta tenía las patas muy cortas.

Era salvaguardar una parte del país en detrimento de la otra.

En el paradigma de desarrollo de la economía occidental, esta no es una opción. Debemos ser mucho más humanistas y considerar las personas como el eje de la economía. Estamos ante un dilema que es crecimiento o no, en un momento histórico en el que el producto interior bruto ya no es el indicador del desarrollo de la sociedad o la ciudadanía.

¿Está entonces pandemia entonces una forma de revelación?

El Covid-19 no es un tema de enfermedad o virus, es mucho más. Hay muchos otros debates por debajo de esta realidad, y están construyendo una nueva realidad socioeconómica, en buena parte con las iniciativas de grupos y entidades de la sociedad civil.

¿Cuál es la estrategia de Are@8?

Como asociación, tenemos una voluntad de resolución de los retos que surgen desde el tejido empresarial. Nuestra estrategia se basa en el acompañamiento a las empresas y a la puesta en valor del territorio como factor de resolución de retos de futuro. Nuestra mirada está puesta en lo que tiene que venir, adelantándonos en lo posible, para generar la capacidad de resiliencia de nuestro tejido empresarial.

¿Qué tipo de proyectos están llevando a cabo?

Son todos ellos proyectos de proximidad, relacionados con las profundas transformaciones que estamos viviendo. La transición ecológica, tanto energética como de economía circular. La transición digital, hacia la industria 4.0. La transición social, desde un concepto de territorio responsable y socialmente sostenible. La movilidad sostenible. Y el talento Are@8, colaborando con los centros de conocimiento y creando de una base de datos de contenidos y perfiles profesionales locales.

¿A qué se refiere cuando hablan de la infraestructura crítica Are@8?

La nueva revolución industrial requiere de una utilización de la conectividad en un uso hasta ahora no conocido a nivel de tejido empresarial, la red de Conectividad de Are@8, se convierte en una infraestructura critica, por la necesidad de impulsar la Industria 4.0. Es esta la vía por la cual es posible la Transición Digital. También el origen de una posible brecha digital, que tenemos que paliar.

¿Cuáles son las empresas integrantes de la estructura organizativa del consorcio?Consorci de la Zona Franca, Port de Barcelona, Fira de Barcelona, Banc de Sabadell y Forcadell, son algunas de las más significativas. También empresas de nuestro tejido empresarial como Genebre, Airpharm, Sertram, Total Courier, Filmas Multicines, BusUp, United Trade of Bremen, Andubai, etc., Y algunas otras que se han sumado y otras muchas con las que estamos hablando. El impacto de los ODS de Naciones Unidas como agenda común, nos une en todas ellas, y es uno de nuestros retos principales, especialmente en el reto de la energía.

Quieren conectarse con otros núcleos tecnológicos para convertirse en un territorio TIC de primer nivel mundial. ¿Cuál es su visión?

Es lo mismo que representa la zona del Canary en Londres o Chatanooga en EEUU, o los muelles de Manhattan y su Silicon Valley. El modelo de Are@8 es Barrio y Polígono en un mismo entorno, este modelo solo es posible en este territorio que incluye en Puerto, el Aeropuerto el Polígono de la Zona Franca y los polígonos de L’Hospitalet y El Prat. El valor compartido que genera Are@8 se valora en términos de ciudad en movilidad, en integración, en creación de empleo, en creación de riqueza y en impulso de lo global-local o, como decíamos, glocal. No existe nada igual en todo el continente europeo y prácticamente en todo el mundo.

¿Qué tiene parecido a ellos y qué tiene diferente Are@8?

El mundo camina por una senda compartida donde los modelos y los cambios son rápidamente trasladables. Chatanooga es uno de nuestros grandes referentes. De Ámsterdam, nos inspiramos en la sostenibilidad y el equilibrio socio-económico. En nuestro caso lo urbano de Ámsterdam y lo tecno-energético de Chatanooga se unen a la vocación mediterránea, la diversidad, la apertura de miras.

¿En qué medida las nuevas tecnologías facilitan la sostenibilidad de las ciudades?

En muchas. La tecnología nos hace mejores, sin duda no nos va a sustituir, por muchas cosas que oigamos, puesto que el factor humano es el eje del desarrollo de nuestra civilización. Sin embargo, para la educación, la sanidad, el bienestar, la tecnología será el vector principal de desarrollo en los próximos años, igualmente de la industria. Barcelona, es un hub internacional, el MWC o el SmartCity Congress son ejemplos de ello, así como las grandes empresas que se instalan en nuestra ciudad, Barcelona además debe emerger como un gran hub de talento, de las personas.

¿Qué nuevos modelos empresariales y energéticos promueve Are@8?

Nuestro modelo es de empoderamiento, de cesión de soberanía. Aquellas empresas que lo hacen bien son quienes deben hacer la gestión, nosotros debemos asegurar que exista diversidad, y alternativas. Para nosotros el proyecto de una fotovoltaica distribuida es el mejor impacto socioeconómico y medioambiental, es un proyecto que cumple los 17 ODS de Naciones Unidas.

¿Qué tipos de planes de negocio son previsibles en este nuevo contexto?

Es evidente que la transversalidad de Industria 4.0 y la dificultada para poder saber dónde está el futuro, hacen difícil saber qué planes serán previsibles, en nuestro libre mercado, nosotros pondremos especialmente en las personas. Pero allá donde no surjan de forma espontánea, tendremos una actitud proactiva de creación de impulso y de desarrollo, porque sin el talento el nuevo modelo no será posible, pero tampoco sin la posibilidad de financiación que las nuevas líneas nos permiten, inversores, capital riesgo, fintech, nuevas formas de capital colaborativo.