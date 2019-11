Críticas de independentistas a Rufián por hacerse una foto con un interventor de Vox

El anecdotario de la jornada electoral del 10-N ha reservado un espacio a Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso que ha causado un gran furor esta mañana sin que él, en esta ocasión, se haya propuesto llamar la atención de los ciudadanos.

Rufián ha provocado un enorme revuelo en las redes sociales trasfotografiarse junto a un apoderado del partido de extrema derecha Vox.

El dirigente independentista ha compadreado con un partido ultraderechista en un colegio electoral de Sabadell y, a los pocos minutos de la publicación de la imagen en las redes sociales, ha empezado a recibir fuego amigo desde sectores hiperventilados del separatismo que vuelven a acusarlo de ser un traidor a la causa soberanista.

Disculpas públicas

Rufián no ha tardado en reaccionar y pedir perdón públicamente. "Hoy, al entrar y al salir del colegio electoral del barrio de Sabadell en el que voto, mucha gente me ha pedido foto. Entre ellos, unos apoderados de VOX. Jamás le he dicho que no a una foto a nadie, pero entiendo que éstas puedan molestar. Pido disculpas a quien se haya podido enfadar", ha subrayado a través de su cuenta de Twitter.

“Son fascistas, amigo”

Rufián, cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso, ha sido blanco de las críticas de decenas de usuarios independentistas de las redes sociales. "Te fotografías con los que nos pedían 100 años de cárcel. Botifler", le ha recriminado uno, mientras que otros le han recomendado que tome nota de la actitud de Aitor Esteban, el diputado del PNV que se negó a estrechar la mano de Iván Espinosa de los Monteros al término de un debate electoral.

Un usuario ha reprochado a Rufián su coherencia política: "Lo que demuestra algo que sospechábamos desde hace tiempo. Eres un bluff políticamente hablando. Tu nivel de firmeza y coherencia política hace aguas. Son fascistas, amigo. Todo tiene un límite".

Otros tuiteros le han tildado de "cómplice del fascismo". "Y después somos nosotros los fascistas con Estelada. Vete a la mierda, bastardo", le ha recriminado una usuaria.

“Pregúntale a los presos si les ha molestado la foto”, reprocha un tuitero a Rufián. “Esta gente [de Vox] se ha personado como acusación particular contra nuestros presos”, ha remachado.

Rufián, apaleado en las redes tras haberse disculpado por la controvertida foto, ha compartido mensajes que lo defendían del linchamiento virtual, como uno del músico asturiano Nacho Vegas.