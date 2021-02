Distintos empresarios inmobilarios del más alto nivel se han mostrado reticentes a pujar por la compra del céntrico edificio de Génova 13 en Madrid, actual sede del Partido Popular (equivalente a casi todo su patrimonio), pese a reconocer su potencial como activo inmobiliario.

A preguntas de Vozpópuli, ninguna de las principales consultoras de inversión inmobiliaria ha querido manifestarse sobre la sede del PP. Todas ellas coinciden en señalar que se trata de un activo que precisaría de reformas pero que tiene una ubicación privilegiada, y ninguna ha dicho estar trabajando en la venta.

Desde dos de las mayores empresas inmobiliarias de España aseguran no haber recibido aún ningún mandato de venta del inmueble, pero aseguran que no pujarán por entrar en un concurso con una exposición mediática que no les interesa.

La Audiencia Nacional está en estos momentos investigando la financiación de la reforma del edificio en 2013

"Significa entrar en política", dice uno de estos empresarios. "Ni de coña", afirma otro. "En este tipo de proceso de venta puede haber oferentes que pierdan la cabeza", añade un tercero.

Fuentes del mercado recuerdan en este sentido el factor reputacional que supone el hecho de que la Audiencia Nacional esté en estos momentos investigando la financiación de la reforma del edificio en 2013.

"Es un edificio bueno, en una ubicación cojonuda", han coincidido en señalar igualmente distintas fuentes de alto nivel en el sector inmobiliario nacional. "A nivel estrictamente económico, tiene un potencial evidente", añaden, aludiendo a que el inversor potencial podría ser variado: desde un fondo de riesgo internacional, a través de una socimi, hasta una aseguradora o mutua pasando, incluso, por una promotora de viviendas.

Reforma de 10 millones a la sede del PP

Desde el sector de las oficinas de lujo se apresuran a decir que el inmueble, para su uso de oficinas con los estándares de sostenibilidad y diseño de las grandes empresas multinacionales, requeriría una reforma que costaría entre seis y diez millones de euros.

La inmobiliaria del Ibex35 Colonial, especialista en poseer, gestionar y reformar activos de oficinas en lugares 'prime' (centro de las ciudades) para compañías multinacionales, presumió a inversores el pasado jueves de haber sido capaz de vender edificios por un valor superior en un 10% al de tasación durante los últimos 12 meses.

Existe una gran horquilla de precios posibles para el edificio dada la versatilidad que ofrece: podría usarse también para albergar viviendas (unas 60 unidades), y tiene ya un parking

Como ya informó este medio, existe una gran horquilla de precios posibles para la sede del PP dada la versatilidad que ofrece el inmueble: podría usarse también para albergar viviendas (unas 60 unidades), y tiene ya un parking. Por el alquiler de oficinas podría obtener al menos 3,5 millones de euros anuales.

El edificio supone casi todo el patrimonio neto

Entre las fuentes del sector de la inversión inmobiliaria consultadas la cifra de consenso es de 50 millones de euros. Algunos la elevan hasta los 70 millones y otros la rebajan hasta los 35-37 millones que pagó por el inmueble el Partido Popular en 2006.

Es de notar que el valor de tasación recogido por el PP en sus cuentas a cierre del ejercicio 2019 era de 50 millones, que representaban casi la totalidad de los activos no corrientes de la entidad.

A cierre del ejercicio de ese año, el PP tenía 100 millones entre activos corrientes y no corrientes, y un patrimonio neto de 54 millones de euros tras perder 5,7 millones.

El PP tenía un patrimonio neto de 54 millones de euros tras perder 5,7 millones

Unos números rojos que contrastan con los más de tres millones de euros de beneficio registrados por el partido en 2018, el año en que Mariano Rajoy fue desplazado de la presidencia del Gobierno.

La formación que preside ahora Pablo Casado, acumulaba al cabo de 2019 una deuda total de 45 millones (21 millones a corto plazo), de los cuales once correspondían a deudas con Banesto (Banco Santander) por el propio edificio de Génova 13.