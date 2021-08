El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos sostiene que solo el 14% de las pymes se presentará a proyectos para canalizar los fondos europeos procedentes del Plan Next Generation EU, lo que demuestra que dichos fondos “están pensados para las grandes empresas”.

Así lo refleja el barómetro de los gestores administrativos divulgado este lunes por el consejo, que revela que solo el 12% de las pymes que trabajan con gestores administrativos conoce los posibles destinos de los fondos con exactitud, frente a un 81% que reconoce no conocer tal información.

Asimismo, el 56% de los gestores administrativos opina que las pymes no pedirán fondos europeos por la gran burocratización que les supone, así como por la falta de capacidad para cofinanciar proyectos, el desconocimiento a la hora de participar en los trámites y el convencimiento de que estos recursos no están dirigidos a ellas.

“Mucho nos tememos que los fondos europeos van a pasar de puntillas por las pymes. Como venimos diciendo desde hace meses, todas las medidas de ayuda están más pensadas para las grandes empresas que para las pequeñas, afirmó el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, quien señaló que o se facilita el acceso a las pymes a los fondos europeos o estas no los solicitarán.

“Nos estamos encontrando muchas pymes desesperadas porque no pueden cumplir con el destino que deben darles a las ayudas. Los pequeños empresarios y los autónomos no se quieren complicar la vida, por lo que no van a solicitar fondos europeos, como no han solicitado ayudas directas y como no han demandado al Estado por el confinamiento. Prefieren sufrir con las pérdidas que tener en la nuca al Estado con sus inspecciones”, denunció Santiago.

Sin confianza para las ayudas

En este sentido, el barómetro refleja que el 84% de los gestores administrativos que trabaja con pymes piensa que las pymes han perdido la confianza en que el Gobierno les facilite las ayudas necesarias para mitigar los efectos negativos de la pandemia.

En paralelo, el 59%, considera que los fondos europeos tampoco van a ayudar a la recuperación de las pymes, en contra de la opinión de un 24% que si cree que van a ayudar.