Miura Partners ha comprado a Porterhouse, su socio suizo, su participación en The Visuality Company (TVC), una de las empresas líderes en escaparatismo en España que cuenta con clientes como Inditex, Nike, Gucci o El Corte Inglés. Hace tres años, Miura y Porterhouse lanzaron el proceso de venta de la compañía por algo más de cien millones. No obstante, las conversaciones no llegaron a cuajar y finalmente se quedó en una refinanciación de deuda, según fuentes del mercado consultadas por Vozpópuli.

Ahora, Miura ha pasado a ser el accionista mayoritario de TVC tras la salida del accionariado del family office suizo. El equipo directivo de la compañía mantiene una posición minoritaria en el capital.

Miura, fundado y encabezado por Luis Seguí, invirtió hace siete años en TVC a través de su fondo Miura Fund II. Esta operación fue la primera que se hizo a través de este vehículo, con el que logró captar 200 millones de euros.

Un gigante del merchandising

TVC ofrece servicios de merchandising como maniquíes, expositores y otros elementos de decoración. La compañía, que cuenta con más de 600 empleados, trabaja para las principales empresas de retail de todo el mundo y cuenta con fábricas en España, China, Estados Unidos y México, según se detalla en su página web. Antes de la pandemia, que ha golpeado de lleno al sector textil, TVC declaraba una facturación superior a los cien millones.

El origen de TVC, que tiene su sede central en Barcelona, está en la fusión de Atrezzo y Marcelo Vilá en 2009. Esta unión dio lugar a Noa Visual Group, que cuatro después fue rebautizada como The Visuality Corporation tras la adquisición de la norteamericana Visual Merchandising.

“Miura Partners se ha convertido en el accionista mayoritario de TVC tras la salida de Porterhouse del accionariado. El equipo directivo de TVC sigue manteniendo una participación minoritaria. Este proceso se enmarca dentro de un proceso de reajuste accionarial de la compañía en el que todas las partes reafirman su compromiso para situar a TVC al frente del visual merchandising sostenible”, señala la compañía a este diario.

Miura Partners, fundado en 2008, cuenta con 1.000 millones de euros de activos bajo gestión y una plantilla de 25 profesionales. Además de TVC, la cartera de participadas del fondo incluye el proveedor dental Proclinic, el líder en implantes dentales Terrats, el grupo de restauración Tragaluz, la cadena de restaurantes Saona, el grupo de cítricos Citri&Co, la consultora Gloval, el distribuidor de luces LED EfectoLED, la empresa de educación Tekman y el fabricante de cerámicas Equipe Cerámicas.