Las sociedades de capital riesgo que operan en España prevén registrar este año el mejor ejercicio de su historia. No se han cumplido todavía seis meses del año y los profesionales de esta industria ya están convencidos de que en 2021 se batirán los récord de inversión, captación de fondos y ventas.

El optimismo del sector se basa en la mejora de las perspectivas económicas y sanitarias, que han acelerado la toma de decisiones de inversión y venta; en la acumulación de capital durante 2020, ejercicio en el que muchas operaciones quedaron suspendidas y que ahora se retoman. "Hay más dinero que nunca", resume la mayoría de fuentes consultadas.

"Totalmente constatado, sí, la sensación es que este año va a ser un año récord para el sector, en todo", comenta Javier Loizaga, histórico ya representante del capital riesgo español, expresidente de Mercapital, la que fuera primera firma española del sector durante dos décadas, y al frente en la actualidad de Moira Capital Partners, especializada en inversiones directas en compañías innovadoras. "Nunca he visto un momento más interesante que este", asegura.

Los expertos constatan entre los inversores una creciente atracción sobre el capital riesgo frente a la Bolsa o la deuda

La explosión de la pandemia en España en marzo de 2020 cercenó una evolución ascendente en las cifras registradas por el capital riesgo tanto en 2018 como en 2019, años en los que se batieron los récord de inversión anteriores, superando en 2019 los 8.500 millones de euros. El pasado año el sector invirtió en España 5.561 millones en 765 operaciones.

En el primer trimestre de 2021 el capital riesgo ha arrojado ya cifras positivas, alcanzándose los 1.125 millones de inversión, un 84% más que en el mismo periodo de 2020, de acuerdo a datos de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri). También en la asociación, que entre 2020 y 2022 preside Aquilino Peña, socio fundador de Kibo Ventures, consideran que este será un año récord para el capital riesgo.

"Es así, sí, este año tendremos datos récord", dice Sergio García, socio de Qualitas Funds, gestora española de fondos de fondos de private equity especializados en el mercado medio europeo y americano, con activos bajo gestión valorados en 500 millones de euros.

Renovables, salud y tecnología atraerán buena parte de la inversión, opina Guillermo Bueno, de Araoz & Rueda

"Es consecuencia de una evolución, responde a un cambio de tendencia a nivel global en el mercado de activos, y este año se hará evidente", afirma García, refiriéndose al mayor atractivo que está ganando entre los inversores mercados alternativos como el del capital riesgo frente a otros tradicionales como el de la Bolsa o la deuda.

La situación actual del mercado "es propicia para las inversiones y una buena oportunidad para que los fondos puedan generar grandes retornos en el futuro", opina Guillermo Bueno, socio del departamento mercantil de Araoz & Rueda. "Preveo un fuerte crecimiento de la inversión del capital riesgo durante 2021, sobre todo en los sectores de energías renovables, salud, e-learning y tecnología".

"El private equity es una industria madura que ha demostrado unos niveles de retorno altos y atractivos de manera consistente en el tiempo", sostiene Pablo García-Nieto, socio de Mercantil de Herbert Smith Freehills. "Es una industria que cada año atrae a un mayor número de inversores y concentra un volumen de ahorro cada vez mayor".

Reactivación tras el parón

"Con el ritmo de vacunación avanzando se han eliminado muchas dudas y ahora se han retomado muchas operaciones que se pusieron en suspenso, ahora hay más visibilidad", explica Miguel Zurita, Co-chief Investment Officer y Managing Partner de Altamar Capital Partners. "Esto ocurre en todo el mundo y España, aunque ha sufrido más y la recuperación será más lenta al haberse visto especialmente afectada la industria del turismo, no es una excepción", indica.

La posibilidad de vetar inversiones extranjeras por parte del Gobierno es una medida que prácticamente no se ha usado

"El año 2020 ha sido un año de impasse, y los inversores han dedicado gran parte de su tiempo a dimensionar y calibrar el alcance de la pandemia en sus propios negocios e inversiones", explica García-Nieto. Ahora "estamos viendo una reactivación muy notable por parte de los gestores de fondos, lo cual indica que el volumen de nuevos fondos y el dinero disponible para invertir podrían alcanzar cifras récord en los próximos meses".

"Hay un importante efecto rebote muy acusado en operaciones de tamaño medio, donde hay un repunte muy significativo en lo que respecta a número de operaciones respecto de años anteriores", señala el socio del despacho internacional Herbert Smith Freehills.

Sergio García, de Qualitas Funds, insiste en la idea del creciente atractivo que genera el capital riesgo entre los inversores, un movimiento que responde a un proceso "que viene de largo".

Los bajos tipos de interés facilitan financiación para operaciones de adquisición en condiciones muy favorables

"Desde 2008, desde la crisis financiera, la deuda no ha dejado de crecer con políticas expansivas de los bancos centrales, eso hace que se mantengan los bajos tipos de interés y que los retornos en inversiones tradicionales como la Bolsa no sean tan llamativos", subraya. "Y los bajos tipos de interés van a seguir, con los planes de apoyo de Joe Biden o de la Unión Europea a la economía, no se pueden subir", dice.

En cuanto a la posibilidad de veto de inversiones extranjeras en España por parte del Gobierno, una medida aprobada el pasado año para evitar operaciones no deseadas, como ha ido informando este diario, todos los expertos consultados apuntan que prácticamente no se ha empleado.

Liquidez para invertir

"Los fondos cuentan con mucha liquidez, se nota que están muy activos en la búsqueda de nuevas inversiones", dice Guillermo Bueno. "Los tipos de interés están muy bajos, por lo que puede obtenerse financiación para operaciones de adquisición y fusiones con cierta facilidad y en unas condiciones muy favorables", añade el socio de Araoz & Rueda.

En 2020 la actividad de captación de fondos se incrementó un 6% respecto a 2019, hasta los 2.026 millones de euros

De ese exceso de liquidez da cuenta también Sergio García, cuya firma de capital riesgo, Qualitas Funds, invierte solo fuera de España, pero con dinero que consigue principalmente de inversores españoles, instituciones, banca privada y family offices. "A finales del pasado año cerramos en plena crisis nuestro tercer fondo, por encima del objetivo marcado, con 130 millones de euros", destaca, "y hemos lanzado el cuarto fondo con la expectativa de situarnos entre los 150 y 200 millones".

"La captación de fondos crece porque cada vez más inversores llegan a este sector atraídos por las rentabilidades, el capital privado ha tenido menos volatilidad y buenas rentabilidades durante esta crisis, y porque los activos tradicionales son menos atractivos; el año pasado cayeron los volúmenes de inversión por las numerosas incertidumbres", considera Miguel Zurita. El ejecutivo de Altamar defiende que el capital riesgo "superó bien la crisis financiera de 2008 y también saldrá bien de esta crisis provocada por la pandemia".

El fundraising (fondos levantados para invertir) captado por parte de los inversores nacionales privados alcanzó la cifra de 1.813,4 millones de euros en 2019. En 2020 la cifra de captación se incrementó un 6%, hasta los 2.026 millones, destacando los fondos levantados para vehículos de venture capital (inversión en empresas de reciente creación) superándose por segundo año consecutivo los 700 millones, según datos de Ascri.

Mayor especialización y precios

El efervescente momento por el que pasa este año el capital riesgo en España se produce en un contexto empresarial de alta especialización, tanto por el lado de las sociedades de inversión como por el de las compañías españolas. Todas las fuentes destacan el alto nivel de profesionalización e innovación alcanzado en muchas empresas.

Estoy viendo proyectos que jamás antes había imaginado, el sudeste español es una especia de Silicon Valley", dice Loizaga

"Antes sonaba raro eso de vender tu empresa al capital riesgo; hace veinte años cuando visitaba a muchos empresarios no sabía muy bien por donde empezar, como presentarme, pero ahora ya todos comienzan hablando de los cálculos de ebitda para estimar un precio", comenta Sergio García.

"Hace 20 años intentaba comprar compañías en las que los consejeros delegados tenían veinte años más que yo, ahora es al revés", señala Javier Loizaga. En los tres últimos años la firma de inversión que preside, Moira Capital Partners, ha comprometido 150 millones de euros en diez empresas españolas.

En opinión de Loizaga, la economía española está viviendo en la actualidad el final de un ciclo expansivo de inversión en I+D, investigación y desarrollo, en empresas que antes no se vinculaban con la innovación tecnológica, lo que ahora está dando sus frutos, en forma de empresas novedosas y con gran potencial.

La pandemia ha hecho mella a la hora de analizar los riesgos, los inversores serán cautos", advierte García-Nieto

"No he visto en mi vida una población de emprendedores como la que hay ahora en España, estoy viendo proyectos en el ámbito científico que jamás antes había imaginado, en Murcia, Málaga, Valencia... Antes esto solo se veía prácticamente en Madrid y Barcelona, pero ahora el sudeste español es una especie de Silicon Valley", subraya. "Ahora te presentas en Elche y te encuentras a siete competidores", comenta.

"Es importante destacar que las empresas españolas, por lo general, tienen mucha capacidad de crecimiento/expansión, y están muy bien gestionadas por sus equipos directivos, algo que está muy bien valorado por los fondos", incide Guillermo Bueno, de Araoz & Rueda. "A lo anterior hay que sumarle que, actualmente, los precios de las compañías son muy atractivos a causa de la pandemia del covid y la situación socioeconómica española".

"Los precios están cada vez más caros, al alza, hay mucha oferta, mucha liquidez, hay presión compradora", señala Sergio García, de Qualitas Funds. "Si ahora se cae en un apalancamiento fuerte, si se hacen operaciones con deuda excesiva, eso puede traer malas noticias en el futuro", advierte.

"Este repunte tan notable de actividad", indica Pablo García-Nieto, de Herbert Smith Freehills, "parece que va acompañado de cierta prudencia y disciplina a la hora de seleccionar, analizar e invertir en activos (tanto por la parte del equity como de la deuda)". La pandemia, considera, "ha hecho mella también a la hora de analizar y valorar el rendimiento y los riesgos de ciertos activos y sectores, y los gestores de fondos e inversores serán cautos y prudentes a la hora de discriminar y valorar activos".