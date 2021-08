El avance de la vacunación vaticinaba un buen verano en 2021. Pero la quinta ola de la pandemia del coronavirus ha castigado las ilusiones de las familias. Y no sólo eso. Los precios energéticos con los que se encuentran los consumidores en el período estival superan con creces los niveles prepandemia provocando que encender el aire acondicionado, ducharse con agua caliente tras un día de playa o llenar depósito para desplazarse alcance precios nunca vistos.

El precio de la gasolina no ha dejado de subir desde junio. Y la primera semana de agosto se ha situado en los 1,416 euros el litro. Niveles que no se alcanzaban desde septiembre de 2014, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. El diesel se situaba en la semana de la ‘Operación Salida’ de verano a 1,269 euros el litro. En su caso, estos precios no se veían desde noviembre de 2018.

El consumidor ha tenido que pagar un 21,8% más que en 2020 para llenar su depósito de gasolina y 19,7% más que el año pasado en el caso del diesel. Esto se traduce en que, con un depósito medio de 55 litros, las familias han tenido que pagar cerca de 14 más en el primer caso y han sufrido un aumento de 11,5 euros en este proceso si repostaron diesel antes de salir a su lugar de destino.

La factura de julio más cara de la historia

El precio diario del mercado mayorista (pool) en julio alcanzó los 92,42 euros el megavatio hora, un 10,4% más que en junio y un 166,8% por encima del mismo mes de 2020. Pero, si se deja a un lado el efecto coronavirus, los precios de este último mes completo casi duplica (95%) la media de los últimos cinco años de julio y se convierte en el mes de julio más caro desde que hay registros.

Según los analistas de Grupo ASE, el precio de electricidad se está consolidando en unos niveles sin precedentes y existen señales de que parte de esta subida podría tener un carácter estructural a medio y largo plazo.

Los expertos apuntan a que se junta el aumento de la demanda del verano en España, la disminución de la generación eólica y la necesidad de una fuente de respaldo. Con las centrales de carbón ya casi cerradas, los ciclos combinados de gas intervienen prácticamente en todas las horas y marcan el precio diario del pool, repercutiendo sus elevados costes, muy encarecidos por el incremento del precio del gas y de las emisiones.

El fuerte aumento de los precios del gas, junto a la elevada cotización del CO2, ha triplicado los costes de generación de los ciclos combinados de gas en Europa y, por tanto, también los precios de electricidad. Este encarecimiento del gas se debe al desequilibrio entre su oferta y su demanda.

Por su parte, los precios de los mercados de gas diarios un 400% y los ha llevado a máximos históricos. Además, a corto plazo, incrementa el temor a que Europa no logre alcanzar los niveles de almacenamiento necesarios para garantizar el suministro óptimo en caso de que el próximo invierno sea frío. Todos los precios de la curva de futuros de gas se elevan e impulsan a los de la electricidad.