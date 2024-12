Vodafone recrudece su guerra con MasOrange y le roba otros dos directivos

Vodafone vuelve a pescar en río revuelto. La compañía de telecomunicaciones liderada por José Miguel García ha lanzado una nueva opa en los despachos de MasOrange y ha conseguido fichar a dos nuevos directivos de la empresa resultante de MásMóvil y Orange. En apenas un mes, la operadora adquirida por Zegona ha conseguido robar tres altos mandos de una de sus rivales en el mercado nacional.

Según ha podido saber este periódico, Vodafone ha cerrado las contrataciones de Alejandro Martínez Rosado, como nuevo Head of SOHO, y a Carlos Soto, que ocupará el puesto de Head of Customer Value Proposition. Las nuevas incorporaciones ya han sido anunciadas a la plantilla y se espera que en los próximos días ya asuman sus roles de forma inmediata.

En una carta remitida a los empleados, a la que ha tenido acceso este periódico, la compañía de telecomunicaciones ha comunicado las modificaciones en las diferentes áreas afectadas por las nuevas llegadas. Fuentes de la compañía indican a este periódico que “los dos perfiles cumplen ampliamente con las expectativas que busca Vodafone España” gracias a su “amplia experiencia” en el sector.

Alejandro Martínez es licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado sus 25 años de carrera profesional en el sector, habiendo trabajado en marcas como Uni2, Wanadoo o la propia MásOrange. El directivo ha liderado estrategias comerciales en los nichos SOHO, pymes y BTC. En su última etapa en la compañía encabezada por Meinrad Spenger fue responsable de la estrategia para captar clientes en hogares como para pequeñas y medianas empresas.

El nuevo directivo ocupará el lugar de Javier López Guerrero, un histórico de Vodafone que emprenderá nuevos retos profesionales. Según indica la operadora en la carta remitida a sus empleados, los dos directivos llevarán a cabo un traspaso progresivo y coordinado de responsabilidades a lo largo de este mes.

A partir de enero

Por su parte, Carlos Soto se incorporará al equipo de la CBE a partir del 1 de enero. El directivo es licenciado en empresariales y ADE por la Universidad de Oviedo y cuenta con una trayectoria marcada por el sector de las telecomunicaciones. Soto ha pasado gran parte de su vida bajo el paraguas de Orange para las marcas de la propia Orange, Jazztel o Simyo, desarrollando la estrategia multimarca del grupo. “El movimiento nos permitirá impulsar nuestra propuesta de valor de manera más coherente y eficaz, tanto a nivel interno como externo”, señala la empresa en el comunicado interno.

Vodafone pretende hacer un enfoque integral al cliente “para ser más ágiles y eficientes en la creación de soluciones que resuenen con las necesidades y deseos de nuestros clientes. La integración de estos equipos nos permitirá fortalecer nuestra propuesta de valor”, señala la compañía.

Además, la operadora pretende tener mayor agilidad y flexibilidad “responder más rápidamente a las demandas del mercado y a los cambios en el comportamiento de los consumidores, adaptando nuestras estrategias de marketing, comunicación y oferta de productos de manera ágil y sincronizada fortaleciendo así nuestra posición competitiva”.

Vodafone, a su vez, señala a los empleados que estos fichajes son para “poner al cliente en el centro de todas las decisiones y continuar siendo un referente y adaptar mejor a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.

Como se mencionaba anteriormente, Soto y Guerrero son el segundo y tercer fichaje en menos de un mes ya que Vodafone convenció a Aitor Saiz Belarrinaga para ocupar el cargo de director comercial de canales presenciales y telefónicos. El directivo lleva varias semanas ejerciendo en la sede de la operadora roja después de desvincularse de MasOrange.