"Trump puede ser la solución para Europa o China y no el problema"

¿Cómo valoráis el inicio de año para las bolsas?



El inicio es positivo. Por ahora en lo que llevamos de año hemos tenido un comportamiento positivo en general en los índices a nivel global. Destacaría a Europa, por ejemplo, por delante de Estados Unidos. Y principalmente después de un final de año y un principio de año donde los tipos de interés fueron el principal motor y catalizador de las bolsas a nivel global, vimos como, por un lado, la temporada de resultados, sí que ha sido positiva en Estados Unidos, están saliendo datos de generación de beneficios por encima de lo esperado; y también con unas guías que están dando las compañías también muy positivas. Luego, adicionalmente, también hemos tenido un dato de inflación en enero que ha ayudado mucho. Tuvimos un dato publicado en enero, el dato correspondiente a diciembre, la inflación de Estados Unidos donde sale en línea con lo que serían los objetivos de la Reserva Federal.



Con lo que, si bien no va a ser suficiente para que la Reserva Federal baje esta semana los tipos de interés, sí que es un dato adicional que le da más confianza y que corroborado por otros datos más adelante podrán tener ese camino de la política monetaria hacia el terreno más neutral.



Y luego, por otro lado, Trump que también ha sido otro catalizador, otro efecto positivo en las últimas sesiones. Hemos tenido un Trump mucho menos beligerante, quizá, de lo que se esperaba y ha dado muchos titulares, pero en concreto no ha dado una sensación muy negativa o un incremento de la aversión al riesgo a mercado, con lo que, en general, los mercados de acciones lo han capitalizado de forma positiva. Por lo que podemos concluir que ha sido un inicio de año positivo para los mercados de acciones.



¿Creéis que Trump puede ser la solución más que el problema?



Podría llegar a ser, porque en cierta forma existen otros países como China o también incluso Europa, que están en una situación donde parece que no terminaban de arrancar, después de la covid. Estados Unidos ha sido la principal economía en la recuperación después de la pandemia, ha sido el gran beneficiado, podríamos decir así, después de covid y China y Europa se han quedado atrás. Podría ser una llamada de atención para Europa para que se ponga las pilas para que estemos más unidos y para que tengamos unas políticas estructurales que hagan de Europa una economía que pueda estar en competencia con Estados Unidos.



Estados Unidos encuentra una solución muy positiva o tiene un entorno muy positivo para Trump, ya que una de sus políticas principales o lo que está dominando en general toda su política económica sería "America First", América primero, con lo que ahí sí que va a tomar decisiones en temas de inmigración, en temas de impuestos y también la política comercial que, en general, es lo que preocupa más a todo el mercado. Respecto de política comercial, no creemos que vaya a ser muy disruptivo, es decir, no creemos que vaya a cambiar el escenario de crecimiento a nivel global; lo que sí que creemos que lo va a utilizar como herramienta de negociación, como herramienta de apalancamiento ante la toma de decisiones en otros aspectos de la economía.



Con lo que en general Trump podría ser positivo, no sólo para Estados Unidos, sino incluso que podría ser un revulsivo para el resto del mundo, para otras economías.



¿En qué sectores habría que estar invertidos sí o sí?



Tenemos varios sectores que nos gustan especialmente. Por un lado, la parte de tecnología. Tecnología tiene un crecimiento estructural superior a las economías, es un tema de medio/largo plazo donde creemos que hay mucho recorrido, fue el líder el año pasado de 2024 y creemos que va a seguir liderando o va a ser uno de los sectores líderes en 2025. El crecimiento de beneficios está, es el sector que mayor crecimiento de beneficios espera en la bolsa americana y las valoraciones, si bien se pueden considerar algo altas, tampoco creemos que vayan a ser un impedimento para que el sector vuelva a desarrollarlo bien. Y en cualquier caso, si hubiera cualquier episodio de incertidumbre donde los mercados empiecen a cuestionar estas valoraciones no son sostenibles en el largo plazo, una corrección nosotros lo veríamos como una oportunidad para subirnos en la tendencia de medio largo plazo.



Otro de los sectores que nos parece muy interesante es el sector salud. Por otro lado, es un sector mucho más defensivo con un crecimiento de beneficios que se espera para este año también elevado, es el segundo mayor en el S&P 500 y tiene unas valoraciones atractivas. La última parte del año, el último trimestre el sector lo hizo mal, muchas historias concretas en determinados mercados con determinadas compañías junto con el anuncio, después de la elección de Trump, sobre el presidente de salud y recursos humanos que generó incertidumbre en mercado y se puso en precio las valoraciones. Creemos que esas valoraciones ya están recogiendo gran parte de lo negativo en la parte de salud.



Otro de los sectores que nos gusta especialmente es la parte de financieros. Estamos en un ciclo económico donde estamos bajando tipos de interés, pero los vamos a llevar a un terreno neutral. Los tipos van a seguir estando a niveles muy razonables, a niveles atractivos, las curvas de tipos de interés van a tener pendientes positivas y, sobre todo, tenemos un entorno de crecimiento económico a nivel global, se va a exceder el ciclo económico. Con lo que tenemos un entorno muy favorable para la creación de crédito, para que las tasas de morosidad estén muy controladas debido a un crecimiento benigno y unos tipos, un entorno que le van a permitir seguir generando a los bancos unos beneficios atractivos.



Por otro lado, también nos gusta sectores y temáticas como y muy relacionadas con la parte de Trump como defensa o también la parte de energías no renovables donde parece que van a ser temas que va a potenciar en los próximos años. Con lo que esos serían los principales sectores que creemos que tienen que estar en la cartera, siempre jugados de una forma diversificada.



Con todos los anuncios procedentes de EEUU, ¿es el sector salud una alternativa en este 2025? ¿Hay algún fondo en concreto que os guste?



En general, es un sector que nos parece muy interesante de cara a 2025, por el componente defensivo que tiene, es un sector defensivo con una generación de beneficios elevados. Estamos esperando el segundo mayor crecimiento de beneficios del sector, por sectores en Estados Unidos, con lo que para nosotros es un punto muy importante.



Y luego desde el punto de vista de valoraciones, después del último trimestre, sí que el inicio de año ha sido positivo, creemos que tiene recorrido adicional y soporte por parte de valoración. Tuvimos también esas noticias negativas después de la elección de Trump, que afectaron a la valoración, a las expectativas del sector y creemos que eso ya está gran parte metido en precio. Con lo que como un complemento de sector defensivo en las carteras para jugar la recuperación cíclica y temas estructurales, creemos que es un complemento perfecto, con lo que nos gusta en ese sentido especialmente.



Y cómo jugarlo, pues eso dependerá mucho de las carteras de los clientes y el encaje que tiene. Y lo podríamos hacer desde una solución pasiva, con un fondo indizado, con un ETF; o lo podríamos hacer a través de fondos activos. Y aquí especialmente la pericia, la capacidad de entender el sector salud, que es un tema muy específico, donde todo el proceso de desarrollo de medicamentos y todo lo que rodea a los sectores necesitas especialistas y serían aquellos que tienen la capacidad de generar valor de una forma sostenida. No voy a decir nombres, pero en general, cualquiera de estos productos sería una forma ideal para introducir en las carteras y poder así ayudar a la diversificación y a la rentabilidad hacia adelante.



¿Y la IA? ¿Sigue estando en las carteras de los clientes de banca privada?



La inteligencia artificial, al final, como temática dentro de la parte de tecnología es necesaria. Es un motor de crecimiento mucho más allá de las economías y con mucho recorrido. En general, en el sector tecnológico y la parte de inteligencia artificial es uno de los principales motores que tenemos actualmente dentro de este sector. Estaríamos esperando crecimientos anuales en el entorno del 15% muy por encima de lo que sería en media el mercado en general, que los veríamos más en torno al 10%. Con lo que es un sector que sí que nos gusta, si hubiera alguna corrección, lo veríamos como una oportunidad para añadir en las carteras.



Y al final, ¿por qué creemos que es un sector que tiene crecimiento? La inteligencia artificial es transformacional, igual que tuvimos hace unos años con el desarrollo de la tecnología nuevos productos y servicios que entraron en el mercado y no sólo específicamente en el sector tecnológico, usaron la tecnología para poder ofrecer esos servicios. Con lo que creemos que es algo similar a lo que va a pasar. Se van a producir desarrollos en el mundo de la tecnología en específico, pero también en el sector salud, en el sector educacional, en el sector financiero, en general, en todos los sectores y aquellos que sean capaces de utilizar estas herramientas para dar unos servicios de mayor valor añadido para el cliente y también incluso para hacerlo de una forma mucho más eficiente que otros podrían ser los ganadores.



Con lo que vemos oportunidades ahí. Lo gestionaríamos de una forma muy diversificada, creemos que el riesgo está en intentar buscar la idea que va a ser el mejor comportamiento hacia adelante y lo haríamos de una forma muy diversificada y con una gestión activa, un gestor que esté conociendo las tendencias, lo que está pasando y sepa cómo jugarlo, implementarlo en cada momento.



