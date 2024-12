Los daños en la vía del tren varado en Chamartín desmienten a Transportes: sigue inoperativa

El serial del tren descarrilado en Chamartín el 19 de octubre parecía haber finalizado tras el anuncio de su extracción el pasado 9 de diciembre, tal y como explicó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente. Sin embargo, no es así.



La cartera encargada de la gestión de Renfe y Adif reflejaba en una nota de prensa publicada hace días que "con esta operación finalizada, el túnel de alta velocidad Atocha-Chamartín ha quedado completamente despejado y listo para continuar operando con normalidad".



Este diario ha podido confirmar que los problemas en la vía continúan. El tren descarrilado, un Alstom S-114 por el que Renfe pagó en su día 13,5 millones de euros, provocó en el incidente daños en las traviesas, los elementos que sujetan las vías.



En la actualidad, personal humano de Adif trabaja para arreglar cuanto antes el desaguisado, que queda patente en la fotografía que ilustra esta información, una imagen tomada a metros del descarrilamiento hace horas.



Fuentes del sector ferroviario consultadas por Vozpópuli describen cómo son los equipos que se ven en la imagen: "Se trata de una máquina bivial que puede circular tanto en suelo como sobre los carriles y cuya labor fundamental es llevar las herramientas y elementos necesarios para trabajar en tierra; además, se puede ver una pequeña grúa destinada a levantar traviesas y colocarlas, y también algunos sistemas para apretar los tirafondos que sujetan esas traviesas al carril y a la plataforma". Estas mismas fuentes aseguran que con las traviesas malogradas es imposible la circulación de los trenes sobre la vía.



No parece que este problema vaya a suponer un problema significativo en la circulación y las frecuencias de los trenes. Esa vía ha estado cortada desde hace casi dos meses antes de la extracción del convoy. Las tareas de troceo y evacuación del material rodante se realizaron durante la noche para evitar precisamente afectaciones al tráfico.



Este periodista contactó con Renfe para conocer más detalles al respecto de esta información, pero la entidad derivó las dudas a Adif. Desde la gestora de infraestructuras ferroviarias han manifestado que "nos remitimos a lo indicado en la nota de prensa. Los trabajos que se realizan ahora son de mantenimiento y no están relacionados con la vía". Sin embargo, otras fuentes del sector ferroviario aseguran que las fotos publicadas por este diario "son sin duda del lugar en el que se produjo el descarrilamiento; es imposible que haya tráfico por esas vías".

El tren desalojado no podra usarse casi ni para piezas

Del total de los cuatro coches que conformaban el convoy, solo uno logró sacarse sin ser troceado, por lo que no podrán utilizarse todas las piezas del material rodante, tal y como informó hace unos días este diario. "Los otros tres coches que se encontraban tumbados fueron sacados por una empresa especializada en estas tareas con la ayuda de tres operarios de las Brigadas de Socorro de Renfe. Se troceó con sopletes y se empleó también una excavadora, así como un juego de tenazas de gran tamaño. Solo son aprovechables los bogies (ruedas), que se sacaron rodando por las vías, nada más", explicaron las fuentes consultadas en su día por Vozpópuli.



Sin embargo, fuentes oficiales del operador público ferroviario apuntaron que "no es correcto que sólo los bogies podrán ser reutilizados tras su despiece. Se ha tratado de maximizar la recuperación y reaprovechamiento de materiales y componentes, siguiendo criterios técnicos y medioambientales estrictos. Los bogies, al ser componentes clave y de alta durabilidad, son una de las partes que pueden reutilizarse, pero no las únicas. Hay otros componentes tecnológicos y electrónicos que se podrán reaprovechar".



Sin embargo, otras fuentes consultadas por este diario aseguran que "Alstom, antes de empezar con el desguace de los coches volcados, desmontó todos los componentes eléctricos y electrónicos para reutilizarlos en otros trenes, y los boguies los sacaron rodando para reutilizarlos. El resto fue todo achatarrado".