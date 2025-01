El equipo de Vozpópuli ha decidido probar la eficiencia de DeepSeek, la nueva inteligencia artificial (IA) que acaba de revolucionar el mercado tecnológico dando un fuerte golpe a la bolsa de valores norteamericana, siendo la tecnológica Nvidia la más afectada. En dicha prueba se hicieron bastantes preguntas básicas de cultura general, así como dilemas filosóficos o preguntas sobre historia y deporte, donde sus respuestas encajaban bastante con la realidad, similares a las de ChatGPT (propiedad de la americana OpenAI).

No obstante, cuando le preguntábamos a esta nueva inteligencia artificial preguntas sobre la política china decidía eludir la respuesta. Su mensaje: "Sorry, that's beyond my current scope. Let’s talk about something else.", que viene a signficiar que esa pregunta está más allá de su alcance actual.

DeepSpeek: ¿inteligencia artificial o adoctrinamiento?

La nueva IA china, como no sorprende a nadie, no da respuestas negativas a nada que tenga que ver sobre su país de origen, China, ni su presidente, Xi Jinping. Llama la atención, sobre todo, la comparativa con ChatGPT.



La respuesta de ChatGPT cuando le preguntas por el presidente chino.

En cambio, cuando le preguntamos DeepSpeek la respuesta es bastante más distinta:



La respuesta de DeepSpeek cuando le preguntas por Xi Jinping.

Con esto podríamos pensar que es porque no quiere hacer opiniones sobre personalidades políticas ni política. Pero no, esa teoría choca frontalmente con la realidad, pues cuando le preguntas por cualquier otro político mundial sí responde:



Respuesta de DeepSpeek cuando le preguntas por Pedro Sánchez.

Queda claro que esta es una maniobra política o que, al menos, el gobierno chino no quiere que su inteligencia artificial se use para conseguir información de ellos ni tampoco críticas hacia su sistema de gobernanza. Quizás este sea un nuevo episodio en la guerra teconológica entre China y Estados Unidos.