Nabil El-Asmar (Vontobel): "Las yields de renta fija desarrollada dejarán de ser tan interesantes y la gente volverá"

En octubre de 2018 te nombran Head of Iberia ¿Cuáles son los momentos más y menos dulces en estos años?



Entre los momentos dulces están, a nivel de negocio, haber conseguido desbloquear el potencial que había cuando me incorporé; el equipo ha sido capaz de conseguir que las estrategias de inversión de Vontobel se sitúen como estrategias de referencia en las listas de distribución de los principales compradores de fondos de España.



A nivel más humano, es un momento dulce porque me encontré con un equipo muy sénior y profesional. Además, en 2024 la compañía ha hecho 100 años, sigue liderada por la familia Vontobel, es la cuarta generación. En cuanto a los momentos menos dulces, la pandemia por todo lo que supuso a nivel humano para todos, pero sobre todo porque nos quitó el contacto y, aunque es un tópico muy manido, esto es una industria de personas. Si bien es verdad que esto nos ayudó a descubrir las ventajas de las videollamadas y la eficiencia de la tecnología, pero nos privó del contacto entre el equipo, sobre todo, con nuestros clientes.



¿Cómo ha sido 2024 para la gestora y qué objetivos os habéis marcado?



El objetivo que nos habíamos puesto para este año era volver a la senda del crecimiento tras un 2022-2023 complicado. Y lo bueno es que así ha sido, hemos vuelto a la senda del crecimiento y hemos cerrado el año positivo. Y para 2025 e incluso años venideros, como en cualquier negocio, siempre tenemos objetivos de crecimiento, pero una de mis obsesiones es que sea sano y vaya acompañado de cierta robustez: de un servicio que puedas dar al cliente y que éste esté satisfecho tanto con la rentabilidad de los productos como con el servicio que le das.



Por otro lado, hasta ahora hemos estado muy centrados en productos líquidos, productos UCIT con liquidez diaria. Y la idea es empezar a traer también a España nuevas capacidades que tiene el grupo como. los activos privados. El grupo Vontobel ha adquirido una participación minoritaria en un gestor de infraestructuras de Reino Unido que se llama Ancala. La idea es, no de forma inmediata por temas regulatorios, pero sí seguir creciendo en los años venideros e ir poco a poco trayendo nuevas capacidades que tenga el grupo, sobre todo en la parte de activos no líquidos.





En indexados ¿qué objetivo tenéis y qué papel queréis jugar?



A día de hoy no tenemos nada en ETF como para vehiculizar esa gestión pasiva pero se está estudiando dar el salto al mundo ETF, pero a través de gestión activa, lo cual tiene sentido, porque la gestión pasiva es un negocio que requiere mucho volúmen y hay jugadores muy grandes que llevan mucho tiempo, por lo que es complicado competir en esa parte. Además, en el ADN de la gestora está intentar generar alfa, que no siempre es fácil.



Vontobel es una gestora especialista en renta fija ¿cómo ves la bajada de interés ?¿Qué productos estáis poniendo en el mercado para vuestros clientes ante el escenario de reducción de tipos de interés?



En Vontobel, estamos organizados en boutiques independientes que pertenecen al 100% a Vontobel , a excepción de Ancala, que llevamos como si fueran departamentos de la gestora. Efectivamente, dos de las principales boutiques son de renta fija: Twenty Four Asset Management, basada en Londres, y Fixed Income Boutique, que es nuestro equipo de renta fija basado en Zúrich. Creemos que este contexto de bajadas de tipos puede ser muy favorable para la renta fija en general y para algunas estrategias que tenemos. En concreto, en Twenty Four hay un producto de renta fija Flexible con mandato de income - Vontobel Fund Twenty Four Strategic Income Fund -, que es un producto que ha funcionado fenomenal y que nos parece adecuado para el entorno que viene. También tenemos corporativos de grado de inversión a través del Vontobel Euro Corporate Bond.





¿Qué os están pidiendo vuestros clientes? ¿Os están pidiendo algo en concreto las bancas privadas o selectores?



Claramente ha habido demanda en productos de renta fija en los dos productos antes mencionados, que a nivel de flujos han ido muy bien. Todavía estamos lejos pero llegará un momento en que las yields de zonas desarrolladas dejen de ser tan interesantes y la gente pueda volver hacia otros productos como los emergentes, que es otra de las franquicias fuertes que tenemos en la casa, algo que todavía no nos están demandando pero, según vaya evolucionando el ciclo, la gente irá hacia espacios de mercados donde queden yields más altas.



¿Y qué previsión tenéis de la gestora de esas bajadas de tipos? ¿Van a ser tan agresivas como se planeaban o vuestro escenario es un poquito más conservador? Porque la inflación no termina de irse...



No es fácil hacer previsiones, pero el escenario central que barajamos es que Europa crecerá a tasas bajas, estamos viendo inestabilidad política en Francia y Alemania con tasas de crecimiento bajas y claramente Estados Unidos está creciendo a tasas más altas, aunque más reducidas que en años anteriores. Y por último, están los emergentes, que creemos que será la zona del mundo que más crezca a pesar de los problemas que tiene China, alejada de las tasas de crecimiento de hace unos años.



En ese escenario, creemos que se confirmará una cierta divergencia en las actuaciones de los bancos centrales. El BCE, en un contexto en el que la inflación está controlada, tiene más margen para bajar tipos, más rápidamente y a niveles más bajos que Estados Unidos. Y por parte de la FED, la inflación también se ha controlado en Estados Unidos, la economía ha aguantado bastante bien y encima de la mesa está la victoria de Trump que tendrá - y está teniendo - impacto en los mercados, aunque no sabemos cómo de literal será la implementación de las medidas que anuncie. Trump tiene fama de ser un gran negociador, y puede que parte de la retórica de las medidas que va a implementar sean armas de negociación con distintos países. Así, por ejemplo, si la implementación de los aranceles no es extrema, ésto puede ser bueno para el crecimiento de Estados Unidos, si bien puede meter componentes inflacionistas a la economía americana, con lo que la FED podría tener menos incentivos para bajar tipos. Se abre un escenario muy interesante donde hay que ser muy activos.





¿Cómo estáis implementando el tema de la sostenibilidad con estrategias tan distintas como el Twenty Four Absolute Return o el US Equity Quality Growth?



La independencia que tienen los equipos a la hora de gestionar también la tienen a la hora de integrar temas de sostenibilidad. Hay una serie de exclusiones a nivel de compañía que son de aplicación a todas las gestoras, como el tema de armas, pero cada equipo aplica su propio proceso de inversión. Estas dos estrategias son muy diferentes entre sí, pero ambas tienen porcentajes mínimos de inversión sostenible según la SFDR. En el caso del Twenty Four Absolute Return está entre el 15-20% y en el caso del US Equity Quality Growth el 30%.



En el caso de Twenty Four, han desarrollado una herramienta que se llama Observatory, que se creó en origen para buscar valor relativo en los bonos y en esa misma herramienta han integrado las variables ESG de cada una de la emisiones que tienen, por lo que el bond picking tiene en cuenta esos factores. Y, por otro lado, el equipo de Quality Growth lleva desde su origen teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza y, de hecho, tiene en plantilla a tres antiguos periodistas que indagan aspectos sociales, cómo tratan las compañías a sus empleados…con lo que el ESG está integrado en cada uno de los equipos.



Comentabas que habéis conseguido que los vuestros fondos estén en las listas de distribución ¿funcionáis por mandatos?¿Cómo veis el proceso de concentración bancario al que llevamos años asistiendo?



Los principales compradores de fondos internacionales en España son los grandes grupos financieros, que tienen distintas formas de comprar o distribuir nuestros productos. Una de ellas es en la que actúan como “empaquetadores”, pues cogen nuestro producto, lo empaquetan bien en un fondo de fondos o en una cartera, y otra es cuando hacen distribución directa de nuestros productos a través de mandatos de advisory con sus clientes. En España, esas grandes entidades, según cifras de INVERCO, tienen una cuota de mercado en fondos internacionales por encima del 80-85%. Si me preguntaran cómo me gustaría que fuera la industria, cualquiera que sea proveedor preferiría tener 50 clientes medianos que cinco gigantes.



Solo tengo buenas palabras, porque son los que distribuyen nuestros productos, pero es cierto que el proceso de concentración ha provocado inercias como que el crecimiento de la gestión internacional nunca es lineal, siempre hay mucha volatilidad generada por la entrada o salida de estos grandes grupos, pues el impacto en flujos es muy grande y hace que los resultados de la gestora puedan ser muy binarios.



¿Crees que esto de los mandatos será una tendencia en los próximos años?



He visto a lo largo de estos años un efecto péndulo. Ahora parece que los mandatos que surgieron hace 4 o 5 años son una novedad pero hace muchos años (15) ya había en España bancas privadas que daban mandatos a gestoras internacionales, luego se cortó eso y desde hace cinco o seis años es un tema que ha cobrado mucha fuerza y que tiene un impacto binario en el resultado de la gestora. Porque obviamente cuando un gran distribuidor de fondos pasa de una arquitectura puramente abierta, que le permite coger varios fondos para un determinado tipo de activo de distintas gestoras internacionales - a un modelo de mandatos, es verdad que éstos acaparan la mayoría de flujos de ese comprador en determinado tipo de activo. Hay momentos en que un mandato les permite acceder a estrategias buenas, a precios más competentes y tener control total a nivel de riesgos. Como proveedor, la gestora internacional tiene menos margen, pero mucho más volumen a cambio con lo que sí, los mandatos están aquí para quedarse. No sólo en España, sino en Europa.



En este sentido, ha habido una ola bastante fuerte en las entidades más grandes y no sé si harán una segunda o tercera ola porque ahora estamos viendo mandatos en activos líquidos alternativos, como en estrategias long/short equity o long/short de crédito.





Este proceso de concentración está dejando muchas oportunidades para las bancas medianas y agentes financieros que salen de esas reestructuraciones, pero el cliente final parece que tiene cada vez menos información de productos financieros de calidad porque, por regulación, no podéis dirigiros a él. ¿Es una desventaja de la industria?



La industria está muy regulada y la información que un inversor tiene antes de suscribir un producto financiero también. Hay bastante información, pero el tema es que igual no es fácil para el público retail entenderlo. Con todo, creo que, más que criticar que las entidades financieras no informan, es un tema de cultura financiera general del país. Como industria, todos tenemos mucho que hacer y creo que no somos conscientes de lo que hay más que por falta de cultura.



¿Cuál es el impacto que crees que debería tener Mifid 3?



Mifid se enmarca dentro de la Retail Investment Strategy, que no sólo va a modificar Mifid, sino que va a modificar UCITS, IFM Es una reforma omnibus que modifica mucha normativa y, entre ello, Mifid. Es verdad que los primeros borradores generaron preocupación en la industria , no tanto por la teórica prohibición de cobrar comisiones en el negocio de recepción y transmisión de órdenes, que ya es un negocio minoritario. Yo miro de vez en cuando cómo ha evolucionado la distribución subyacente de nuestros activos y ha habido un viraje clarísimo hacia clases institucionales y limpias.



Nos preocupaba en los primeros borradores el tema de Value for money por la teórica implementación de benchmark o índices referencia para medir no sólo posibles desviaciones de rentabilidad sino también posibles desviaciones de costes y eso se llama intervención de precios y no ocurre en otras industrias. Y, además, es curioso porque para tener un buen análisis ESG, tal y como hemos hablado, y para tener un equipo de genere alfa, necesitas gestores, analistas…. Y, ¿por qué hay que decidir que alguien que cobre un 0,8% es menos conveniente que quien cobre un 0,6%? Habrá que ver cómo de conveniente es ese producto para el cliente y si esa diferencia de comisiones es porque genera más alfa. Eso sí era preocupante porque daba la impresión de que íbamos a una industria liderada y dirigida por la gestión pasiva, porque es el producto que no tiene desviación de costes ni desviación de benchmark y eso sería cargarse la industria.



El primer borrador fue modificado y ahora estamos pendientes de ver cómo queda el texto final. Si bien es cierto que hay aspectos a mejorar, como el tema de la información que llega al cliente final y la educación financiera, pero si por un lado fuerzas a que haya regulación ESG, pero por otro dices que las comisiones de gestión tienen que ser más bajas, estás atrapando a la gente.



