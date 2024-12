El precio del aceite cierra el año en 'caída libre' y pone en alerta a los productores

Complicado cierre del año para los productores de aceite, y no precisamente por los elevados precios que han marcado el mercado los últimos años. Los precios en origen han cerrado el año 'en caída libre', con descenso en el valor de hasta un 35,6% en comparación con la misma semana del año anterior y de 33% con el inicio de esta campaña. De hecho, el precio sólo está un 3% que la media de los dos años anteriores.

Para los consumidores son, por fin, buenas noticias, porque una caída en origen se reflejará en que los precios en los supermercados serán mucho más asequibles en pocas semanas. Pero para los productores, que no esperaban esta noticia, supone un golpe y una preocupación para este final de año. Según el sistema de referencia de precios Poolred, la cotización del aceite de oliva se sitúa por debajo de la línea roja de los 5 euros por kilo, un umbral que el sector consideraba esencial para la viabilidad de la cadena de valor.

Las organizaciones agrarias han mostrado su alerta en repetidas ocasiones durante los últimos días de año, porque creen que la rentabilidad vuelve a estar amenzada, pero por los motivos contrarios a los que hasta ahora han sufrido. El motivo principal de preocupación es que la producción ha sido excesivamente buena, que les permita recuperar márgenes.

Los profesionales del sector no han dudado en calificar estaba bajada de "muy preocupante". Entre otros, así lo ha reflejado el presidente de la Cátedra Caja Rural José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Agrícola de la Universidad de Jaén, Manuel Parras, durante la presentación del Informe Anual de Coyuntura del Sector Oleícola 2024. Parras ha hecho referencia a la bajada de los precios en origen, "un problema importante", lo que no ocurre con los precios en destino "que no están bajando tanto".

Los sindicatos exigen investigación

Por su parte, los sindicatos agrarios se han mostrado especialmente críticos con la deriva del precio del aceite de oliva, especialmente la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Esta agrupación ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una "investigación a la Comisión Competencia de posibles acuerdos en la compra venta de aceite de oliva en origen", ante la sospecha de que "se están forzando los precios drásticamente a la baja, incluso por debajo de los costes de producción".

La Unión de Pqueños Agricultores (UPA) también se ha mostrado muy crítica con la situación y ha señalado directamente a las cooperativas. A estas las ha exigido que no vendan aceite de oliva por debajo de los costes de producción, teniendo en cuenta "el gran movimiento especulativo" que reina en estos momentos en el sector "con el único objetivo de bajar el precio a los agricultores". La exigencia de COAG y el señalamiento de UPA ha abierto una guerra con las Cooperativas Agroalimentarias, que han reclamado "tranquilidad y prudencia" frente a "falsos mensajes" que condicionan el mercado del aceite de oliva a la baja.

Por último, Asaja ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" en la venta de aceite de oliva ante "la hecatombe de precios" en el inicio de esta campaña y en la que, a su juicio, "no hay una gran motivación que no sea nada más que la necesidad de recuperar esa financiación que tiene el agricultor y necesita vender urgentemente".