El otro lado del 'boom' laboral: uno de cada tres hogares no tiene ninguna persona trabajando

La población española era, a 1 de octubre pasado, de 48.946.035 habitantes de acuerdo con la estadística continua de población que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Son 134.890 personas más que a cierre del segundo trimestre y 425.801 más que en octubre del pasado año. El crecimiento, del 0,88% en términos interanuales, se ha debido fundamentalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que suma ya la cifra 9.193.988 y supone el 18,8% de la población total.

Según el INE, en España había al cierre del tercer trimestre del año un total de 19,547 millones hogares, lo que matemáticamente daría una media de cinco personas por cada dos hogares, aunque la realidad es bastante distinta. Los hogares más abundantes son los unipersonales, con 5,647 millones, el 28,9%, a cierre del mes de septiembre. Muy cerquita están aquellos en los que viven dos personas, con 5,576 millones (el 28,5%). Con tres personas residiendo a la vez hay 3,88 millones (el 19,85%); con cuatro, 2,883 millones (el 14,5%), y con cinco, 1,077 millones. El resto, algo menos de medio millón, es compartido por seis o más personas.

De acuerdo con las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 17,151 millones de hogares, cerca del 88% del total, no hay ningún parado; en 11,171 millones, el 57,15%, todos los residentes están ocupados; en 854.500, todos los ocupantes están desempleados y en 2,396 millones, el 12,26% del total, cuenta con alguna persona en paro Hay que tener en consideración que en España hay en estos momentos un total de 17 millones de ciudadanos inactivos.

En el análisis detallado de las estadísticas del INE hay un dato que sobresale: en nuestro país hay 6,2 millones de hogares en los que no hay ninguna persona ocupada. Representan el 31,7% de todos los hogares españoles. Es decir, en uno de cada tres hogares españoles no hay ninguna persona que estuviera trabajando en el tercer trimestre de este año. Como contrapeso, justo es decir que en 5,35 millones de hogares en los que no hay ninguna persona trabajando tampoco había ningún parado a finales de septiembre pasado.

Téngase en cuenta que en septiembre de 2024 se ha marcado un nuevo récord absoluto del número de ocupados en España, con 21,823 millones. Son 376.500 más que en septiembre del año pasado; 1,95 millones más que en el mismo mes de 2019, y nada menos que 4,32 millones más que hace diez años, en plena crisis económica de la deuda soberana de los países del sur de Europa.

Tipología de los hogares

Cerca de la mitad de los hogares en los que no hay ningún ocupado son unipersonales. Otro 40% del total, están ocupados por dos persona. Son 2,44 millones de casas. El 7,27% está compuesto por tres miembros y el 2,2%, por cuatro. En los restantes 115.400 hogares están formados por entre cinco y nueve miembros.

Hemos destacado anteriormente que en 5,35 millones de hogares sin ocupados tampoco vivía ninguna persona desempleada, pero hay 705.000 viviendas en las que hay al menos un parado y en otras cerca de 122.000, dos parados. Hay algunas situaciones límite, como son los casos de hogares sin ocupados conde conviven hasta cuatro parados, pero son una excepción: son apenas 3.000.

El hecho de que en 6,2 millones de hogares no haya ningún miembro ocupado no significa que en ese hogar no entre ningún ingreso. Hay que tener en cuenta que en España hay en la actualidad, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 9,12 millones de pensionistas, que figuran en el Instituto Nacional de Estadística como “inactivos”. La Organización del Mundial del Trabajo define “inactivo” como “personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contaba aparte durante la semana de referencia”, en la que se realiza la Encuesta de Población Activa.

En España, en algo más de cuatro millones de hogares en los que no hay ningún miembro ocupado, una persona tiene ingresos, lo que supone un 64% del total. Además en otros 1,53 millones, el 24,6%, hay dos miembros que obtienen regularmente ingresos. Se da el caso, menos frecuente, de que en otros 112.000 hay tres, cuatro y hasta más perceptores de algún ingreso.