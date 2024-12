El BCE advierte de que los fondos europeos están teniendo menos de la mitad del impacto previsto

Tras superar la primera mitad del periodo de seis años que los países tienen para ejecutar los fondos europeos Next Generation EU, lanzados en 2021 para ayudar a los países en la recuperación pospandemia, el Banco Central Europeo (BCE) analiza el impacto económico. Y la conclusión es que la ejecución de estos fondos "no ha estado a la altura de las expectativas". Calcula que el PIB de la zona euro ha crecido entre una décima y dos décimas en 2023 como consecuencia del mecanismo, frente al 0,5% que había previsto en inicio.

Los técnicos del BCE apuntan que, en comparación con el anterior análisis publicado en 2022, se espera que el impacto macroeconómico del NGEU, en particular sobre el PIB y los ratios de deuda pública, se desplace con el tiempo debido a los retrasos generalizados en la implementación de los gastos y reformas vinculados al NGEU. "Es crucial que los Estados miembros de la zona del euro aborden los problemas de aplicación durante el período restante de vigencia de este programa para aprovechar plenamente sus beneficios", advierten.

En este sentido, en 2026, año de finalización del mecanismo en el que todos los países deberán haber cumplido íntegramente los Planes de Recuperación pactados con Bruselas para recibir todos los fondos europeos, el BCE espera que el impacto de los Next Generation en la actividad económica aumente, elevando el PIB de la eurozona entre un 0,4% y un 0,9%. En sus primeras proyecciones había estimado un impacto para esta segunda segunda etapa de ejecución del 1,5%, aproximadamente.

El BCE advierte de que sus estimaciones actuales contrastan "con la estimación más optimista" inicial de un aumento del PIB de hasta el 1,5% en 2026 pese a que la cantidad de fondos que se espera que se utilicen en el conjunto de la zona euro es ahora mayor en unos 80.000 millones de euros. Explica que, además de los retrasos mencionados en la implementación de los Planes, afecta la reasignación de parte del gasto financiado cobn fondos UE a partidas "con multiplicadores más bajos, como préstamos al sector privado e inyecciones de capital; una erosión del valor real del estímulo causada por el shock inflacionario; y la contabilización de la respuesta de la política monetaria a ese shock.

En todo caso, el retraso en la implementación de los Planes de Recuperación y el hecho de que en ellos se integren reformas e inversiones con impacto a largo plazo hace que el BCE proyecte un impacto en el PIB de la eurozona después de que finalicen los pagos y el mecanismo en 2026. Espera que en 2031 los fondos europeos Next Generation EU aporten entre un 0,8% y un 1,2% al crecimiento económico no sólo por la "naturaleza duradera de los proyectos de inversión", sino también por los efectos estructurales de las reformas.

Elevado peso de España e Italia

El BCE pone el foco en España e Italia al ser los dos países más beneficiados con estos fondos. En el caso de nuestro país, Bruselas asignó un total de 163.000 millones de euros, aproximadamente la mitad a fondo perdido y la otra mitad prestados en condiciones ventajosas. El Gobierno acumula un retraso no sólo en el reparto y desarrollo de proyectos, sino también en la petición del dinero a la Comisión Europea. Hasta ahora se han recibido 48.000 millones. Se atascó con el cuarto pago y aún está pendiente el quinto, que debería haberse solicitado en el primer semestre.

En este sentido, al representar el gasto financiado con estos fondos una elevada proporción del PIB, el BCE apunta que los efectos sobre la producción en Italia y España son significativamente mayores. Espera que el impacto económico de los Next Generation EU en ambos países aumente en esta segunda fase de ejecución que ya ha arrancado. Para el periodo hasta 2026, augura un impacto de entre el 1,3% y el 1,9% en Italia y de entre el 1,2% y 1,7% en España. Dicho de otra manera: si los fondos UE no existieran o no se aplicaran correctamente, el PIB de España crecerá entre un 1,2% y un 1,7% menos de lo estimado.

Pero como ocurre en términos generales, las proyecciones que hicieron los técnicos del BCE en inicio apuntaban a un crecimiento económico más intenso al final del periodo en ambos países. Según aquella primera estimación, los fondos europeos Next Generation EU tendrían en 2026 un impacto superior al 2% en la actividad económica de España. En el caso de Italia, esperaba que alcanzara el 2,5%. Ahora rebaja significativamente esas expectativas, aunque sostiene en todo caso un impacto elevado.

Pese a mantener el optimismo a futuro, recuerda que España es uno de los cinco países (junto a Lituania, Portugal, Bélgica e Italia) que ha sufrido una suspensión de fondos al no haber cumplido los objetivos de un pago en tiempo y forma. Además, también señala a España, como a Francia, por haber introducido en el Plan de Recuperación reformas que ya había implementado antes de aprobar dicho plan con Bruselas, lo que facilitó los primeros desembolsos pero "ha suscitado al menos algunas preguntas en términos de su 'adicionalidad'".

Impacto en la deuda pública

Por último, el BCE también apunta que los NGEU favorecen no sólo al PIB, también a la deuda pública, especialmente en Italia y España al ser los países más beneficiados. Explica que aunque la parte de préstamos aumentan la deuda, las subvenciones la reducen. Además, el ahorro en intereses por primas de riesgo más bajas; el efecto de estímulo producido por los NGEU en la economía, que conduce a mayores ingresos y un denominador más alto en la ratio deuda/PIB; y el impacto en el PIB potencial por la inversión y las reformas estructurales, contribuyen favorablemente.

En todo caso, el Banco Central Europeo también apunta que para Italia y España el impacto positivo de los Next Generation EU en la deuda pública se ha revisado a la baja a entre 7 y 8 puntos porcentuales para 2031, desde los 12-14 puntos porcentuales estimados en 2022. El el caso de Italia, menciona además el efecto de una consolidación fiscal más lenta a partir de 2027 con las nuevas reglas fiscales, lo que resulta "mecánicamente" en un aumento adicional de la deuda.