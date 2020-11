Uber recluta a más de un millar de taxistas pero se 'camuflan' por miedo a represalias

Los taxistas se pasan a Uber para superar la crisis del coronavirus, pero van 'de incógnito'. Algunos conductores reconocen en conversaciones con Vozpópuli que gracias a la plataforma han logrado relanzar sus ingresos diarios, pero prefieren pasar desapercibidos para evitar "ataques" de otros taxistas. La plataforma de VTC (vehículo de transporte con conductor) asegura que a día de hoy cuenta con más de 1.500 taxistas registrados en Uber.

"Hace un año iniciamos una de las etapas más ilusionantes de nuestra historia en España: por primera vez, abrimos nuestra app a los taxistas de Madrid. Desde la vuelta del verano, el número de taxistas registrados en Madrid se ha duplicado. Durante estos meses tan difíciles para todos, hemos trabajado junto a nuestros socios para la recuperación del sector del taxi y de la VTC en Madrid", asegura Uber.

Fuentes del sector del taxi afirman que la cifra de conductores que están operando con Uber a diario no es tan alta como la difundida por la plataforma, pues ésta se refiere a los registrados, pero no descartan que se alcance antes de que acabe el año. Cabify también ofrece un hueco en su 'app' a los taxistas desde el año pasado, pero "la mayor parte de los taxistas se los está llevando Uber", detallan las mismas fuentes.

La mayoría de los taxistas que colaboran con Uber no han cambiado el aspecto del vehículo ni llevan ninguna señal identificativa de la marca. Algunos incluso circulan con la pegatina de la principal plataforma de precontratación de taxis del sector, Free Now, pese a colaborar con la competencia. Y es que en algunos casos los conductores trabajan con varias aplicaciones a la vez, para aumentar las posibilidades de captar clientes.

Consiguen más clientes

"Los taxis que colaboran con estas 'apps' están ganando más dinero que los que trabajan en radio-emisoras, porque tienen más clientes", aseguran fuentes del sector. Según dicen, están logrando el 60% de la recaudación precovid, mientras el resto está entre el 40% y el 50%. "Esto se traduce en alrededor de 30 o 40 euros más al día, que no es poco a día de hoy", señalan las mismas fuentes.

Sin embargo, las mismas fuentes lamentan que la mayoría lo hace con miedo a ser "cazado" por algunos taxistas molestos. "Cada vez somos más, pero muchos intentamos que no se note por miedo a las represalias de algunos compañeros. Yo opero como taxi y como Uber, de algo hay que comer, pero no lo decimos por esa razón", comenta a este medio un conductor que utiliza Uber durante su jornada laboral.

Otro taxista de Madrid, una de las ciudades más conflictivas en la 'guerra' entre ambos gremios, relata su "desesperante" situación económica y pide a los taxistas "que paren ya de hacer daño". "Sabía las consecuencias que esto podía acarrear pero hasta que no ves tu cara reflejada en las redes sociales, no te das cuenta de la que está pasando. No tengo otra opción que dejar que me escupan e insulten", lamenta.

La situación que atraviesa el sector es crítica y un 38,5% de los 15.800 taxistas de Madrid se plantea abandonar el sector por la situación "devastadora" que vive tras la covid-19 y denuncian la "desidia" y el "abandono" que sufre por parte de las administraciones públicas, según datos difundidos por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) la semana pasada.