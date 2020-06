El sector turístico no ve riesgo en el rebrote de Alemania y mantiene las mismas medidas

España no teme el rebrote de la covid-19 en Alemania que ha ocasionado más de 700 contagios en cuestión de días y, por el momento, no adoptará medidas adicionales. Durante la pandemia, Alemania se ha presentado como un mercado clave en la emisión de turistas a España este verano, ante la situación epidemiológica del líder histórico, Reino Unido. De hecho, ya han comenzado a llegar alemanes a Baleares de la mano de los turoperadores, con el fin de probar los protocolos sanitarios que se practicarán desde este domingo, cuando se abran las fronteras al espacio Schengen.

En el caso del Reino Unido, con más de 300.000 casos positivos y datos diarios de fallecidos que superan el centenar, el Gobierno adoptará las mismas medidas que para el resto de europeos que aterricen en España desde este domingo. No se les impondrá un confinamiento obligatorio, aunque la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado que, junto a las comunidades autónomas, está analizando realizar test PCR a los turistas que lleguen.

El nuevo brote en Alemania podría cambiar el curso de la 'nueva normalidad' pero los expertos no muestran preocupación. El país ha sido elegido por el Gobierno como el primer destino que puede enviar turistas a territorio español no sólo porque es muy importante turísticamente, sino también se trata de un país donde la situación del virus está lo suficientemente controlada. Si bien en términos generales su situación epidemiológica es muy buena, el rebrote que acaba de surgir en un matadero en el estado de Renania del Norte-Westfalia ha servido de recordatorio de que el coronavirus sigue presente, por lo que el riesgo cero no existe.

En particular, en los últimos días un total de 730 trabajadores se han contagiado de coronavirus en un matadero localizado en el municipio de Gütersloh, en el centro de Alemania. Las autoridades ya han encargado una investigación para determinar cómo ha surgido el brote, si bien todo apunta a que ha podido estar relacionado con las condiciones de trabajo de la empresa en cuestión. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia del coronavirus en Alemania asciende a 188.534 personas contagiadas y contagios y 8.872 fallecidos.

Illa: "Una persona con síntomas no va a viajar"

Desde el Ministerio de Sanidad no se muestran preocupados por el tema y creen que desde Berlín lo tienen bajo control. El propio ministro, Salvador Illa, aseguraba este viernes en rueda que duda mucho que los rebrotes como el de Alemania "puedan poner en riesgo la apertura de las fronteras". "Alemania es un país muy serio, por lo que estamos seguros de que sus autoridades actuarán con responsabilidad y evitarán que estas personas viajen. Además, cuentan con todos los controles necesarios y lo están demostrando", aseveró. "Cualquier persona que tenga síntomas no va a viajar", añadió, convencido.

Es una tesis con la que también se muestra de acuerdo Benito Almirante, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d'Hebron. "A día de hoy no hay nadie que no sepa qué es este virus y cómo funciona. Si viajas, sabes a lo que te atienes", apunta este experto, que pide acabar con el alarmismo aunque insiste en mantener las precauciones necesarias.

"El rebrote que está teniendo lugar en Alemania es una cosa muy puntual, puede pasar en cualquier país y no tiene nada que ver con la situación de la nación como conjunto. A partir de ahora habrá brotes de este tipo en todas partes, por lo que lo importante y lo saludable es que se localicen de manera rápida", asegura. En ese sentido, cree que a día de hoy en nuestro país estamos preparados para detectar a tiempo rebrotes, si bien no se muestra convencido de cuáles son las mejores medidas para poner en marcha en los aeropuertos.

Control en aeropuertos

De hecho, una de las principales preocupaciones hasta la fecha era el hecho de que la responsabilidad del control de los puertos y aeropuertos compete en exclusiva al cuerpo conocido como Sanidad Exterior formado por 600 profesionales. No obstante, según lleva toda la semana denunciando en varios medios de comunicación la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco, tan sólo 150 de ellos son médicos y se encuentran "al límite de sus capacidades".

Este viernes, Illa, ha anunciado que proporcionará otros 100 profesionales -con toda probabilidad personal de los aeropuertos, no personal médico- para ayudar a Sanidad Exterior. Por otro lado, también ha anunciado cómo funcionará el control a extranjeros a partir de la apertura de las fronteras el próximo 1 de julio.

Los turistas que vengan de fuera tendrán que ser sometidos a un triple control. Por un lado, tendrán que rellenar un formulario con sus datos e información sobre si ha pasado o no la enfermedad y "en qué condiciones", según explicaba este viernes el ministro. Luego, se les someterá a un control de temperatura y a otro visual. "Este formulario es la clave, el resto de medidas son inasumibles y menos efectivas", reafirma Almirtante.

"No hay una gran preocupación"

En este sentido, el sector turístico también se muestra confiado. Compañías hoteleras líderes en el sector como Meliá, Iberostar, Barceló o Riu -todas ellas mallorquinas y, por tanto, conocedoras del mercado germano-, aseguran que cuentan con los medios necesarios para afrontar cualquier problema ante la creciente llegada de turistas alemanes. La cadena de la familia Escarrer asegura a Vozpópuli que "no hay una gran preocupación", pues "Alemania ha gestionado muy bien la crisis".

"Como destino se ha recuperado prácticamente al completo -tenemos ya 19 hoteles abiertos en el país-; y como mercado emisor creo que el brote no será impedimento para viajar con los controles y medidas de seguridad. Sabemos que habrá brotes, pero esperamos que sean puntuales y menores", señalan desde Meliá. En esto coincide el grupo Barceló, al considerar que "los rebrotes eran previsibles y la clave es el control de los mismos". "Nosotros ya hemos implantado protocolos estrictos de seguridad en nuestros hoteles", añade.

Desde Riu también aseguran ser "conscientes" de que "la aparición de nuevos casos es una posibilidad en cualquier lugar del mundo". "Para nosotros lo importante es que funcionen los protocolos de detección, contención y seguimiento, tanto en origen como en destino. Una vez que el cliente está en nuestro hotel, la cámara termográfica controla su temperatura cada vez que entra. Además, contamos con protocolos de actuación propios y, en el caso de Mallorca, también del Govern en caso de detectar un caso sospechoso", indican.

"Seguimos el plan establecido"

El principal operador del mundo -y también de los alemanes-, TUI, asegura que "los brotes son muy locales y se contuvieron de inmediato, por lo que no tienen ningún efecto actualmente". Finalmente, la cadena Iberostar comenta a este medio que aunque ven el brote "con mucha prudencia" y están "muy pendientes", siguen "el plan establecido". "Vamos analizando con el comité asesor los posibles riesgos, pero mantenemos los mismos protocolos. Las pautas siempre son las mismas y seguimos instrucciones de las autoridades sanitarias", concretan.

Al ser preguntado sobre este asunto, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo señala que "la gestión de la llegada de los turistas alemanes a Baleares corresponde al Gobierno insular dado que tienen las competencias transferidas y están encargándose del desarrollo de los corredores seguros". De momento, el protocolo a seguir en esta comunidad consiste en someter a los turistas a pruebas de temperatura al llegar al aeropuerto. También rellenan un formulario en el avión para hacerles un seguimiento telefónico durante el viaje.

El vicepresidente de la patronal turística Exceltur, José Luis Zoreda, comenta en conversaciones con Vozpópuli que el nuevo brote en Alemania "no es una buena noticia" pues se trata de "un mercado que teníamos identificado como fuera de riesgo de la covid" y ahora esto puede suponer que los contagios se extiendan, aumenten las restricciones o "se generen recelos hacia los alemanes en destinos españoles en los que hasta ahora no se les asociaba como sujetos de riesgo".

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este viernes que la temporada turística va a ser "complicada" y ha señalado que no espera una llegada "masiva" de turistas en los primeros días de la apertura de fronteras.