Sabadell y BBVA rompen las negociaciones para su fusión

El Banco Sabadell yBBVA han dado por rotas las negociaciones que mantenían para su fusión sin alcanzar un acuerdo, según han informado este viernes ambas entidades en sendos hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (CNMV).

El Sabadell, en su comunicación al supervisor, precisa que el motivo del desacuerdo ha sido la ecuación de canje de acciones entre ambas entidades.Los bancos no han llegado a un acuerdo económico. Tal y como adelantó este medio, Banco Sadadell exigía una prima sobre el precio de la acción superior al que BBVA estaba dispuesto a pagar.

De hecho, la fusión entre ambas entidades ya estaba pendiendo de un hilo por las diferentes tensiones en ambos bandos. El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se oponía a esta operación y optaba por mejorar los niveles de capital del banco o por adquirir en su totalidad la filial turca, Garanti, según fuentes financieras consultadas por este medio. Y en Sabadell, la cúpula directiva no quería perder protagonismo en la nueva entidad.

No obstante, fuentes cercanas a BBVA han señalado a este medio que a pesar de haber roto las negociaciones el banco no estaría pensando en ampliar su posición en Garanti, pues se siente cómodo con su participación actual. Tal y como publicó Vozpópuli, Onur Genç considera que la entidad, a nivel global, no necesita tener más exposición a España y que los 7.100 millones de euros de excedente de capital que se generarán con la venta de Estados Unidos se pueden invertir de una manera más sensata.

Sabadell quiere vender TSB

Tras esta ruptura, el Banco Sabadell quiere seguir adelante en solitario y se propone desarrollar un nuevo plan de negocio que priorizará el mercado doméstico y se plante vender TSB, su filial británica.Después de que el consejo de administración del Sabadell haya decidido, por unanimidad, dar por finalizada la negociación con el BBVA al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades, el banco que preside Josep Oliu ha anunciado que durante el primer trimestre de 2021 presentará su nuevo plan de negocio, con el foco puesto en el mercado doméstico.Con ello, quiere "incrementar la eficiencia en el uso del capital y los recursos del grupo, aumentando así la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas", según destaca en una nota de prensa.El Sabadell avanza que este nuevo plan contemplará, entre otras medidas, la ampliación del programa de eficiencia y transformación en el mercado retail en España, a la vez que analizará con sus asesores "alternativas estratégicas de creación de valor respecto a los activos internacionales del grupo, incluyendo TSB".

Fusión caliente

Las conversaciones de fusión entre BBVA y Sabadell se hicieron públicas el pasado 16 de noviembre y en los últimos días se habían filtrado diversas informaciones que apuntaban a que el acuerdo estaba cerca.

Ambas entidades habían decidido que, de llegar a buen puerto las negociaciones de su fusión, la presidencia ejecutiva del futuro grupo quedaría en manos de Carlos Torres, que ya ocupa ese puesto en BBVA, y la vicepresidencia no ejecutiva sería para Josep Oliu, el presidente del Sabadell.

Según la media de los analistas, la fusión de BBVA y Sabadell hubiera generará unas ahorro de costes de unos 700 millones de euros al año y un beneficio contable por el fondo de comercio negativo de al menos 7.000 millones de euros.