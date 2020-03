Reino Unido estudia nacionalizar British Airways ante la crisis del coronavirus

El Gobierno británico evalúa reforzar la liquidez de British Airways a través de una inyección multimillonaria a cambio de una participación en la aerolínea, según revelan medios económicos británicos. Además, las informaciones apuntan que estas acciones se venderían más tarde a inversores privados, una operación que a su vez podría suponer la ruptura del grupo IAG, al que pertenecen también las españolas Iberia, Vueling y Level.

El holding es el propietario de British Airways. A su vez, el principal accionista del grupo IAG es Qatar Airways, que en febrero pasó de controlar el 21,1% de los títulos del grupo hispano-británico al 25,1%. También han aumentado su participación significativa los fondos británicos Lansdowne Partners International y Orbis Investment Management al 4,59% y al 2,19%, respectivamente. El resto de accionistas mayoritarios son estadounidenses: la gestora Capital Research and Management (10,01%), y los fondos Europacific (5,26%) e Invesco (2,05%).

Por el momento, no hay comentarios oficiales por parte de ambas partes. IAG no ha querido hacer comentarios sobre este asunto. Por su parte, el ministro de Economía británico, Rishi Sunak, señaló el martes pasado que iba a mantener conversaciones sobre los paquetes de ayuda a las aerolíneas y aeropuertos, si bien todavía no se ha producido ningún anuncio al respecto.

Los Gobiernos de los diferentes países trabajan a contrarreloj para ayudar a las aerolíneas más afectadas por el coronavirus ante la masiva cancelación de vuelos por las restricciones en el espacio aéreo. Al parecer, el Gobierno británico contempla esta opción después de que los bancos le alertasen de que las medidas ya puestas en marcha para atajar la crisis no evitarían el colapso de empresas.

Sin negocio

El consejero delegado y presidente de la aerolínea British Airways, el español Alex Cruz, alertaba hace unos días en un correo a sus 45.000 empleados de que la industria aérea se enfrenta a una "crisis global de proporciones nunca vistas", lo que inevitablemente acarrearía despidos y recortes de rutas.

Iberia presentó el pasado jueves ante la autoridad laboral una solicitud de aprobación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor que afectará al 80% de su plantilla, casi 14.000 personas, y durará tres meses. Es decir, que los trabajadores podrían no incorporarse hasta finales de junio en función de cómo sucedan los acontecimientos, cómo reaccionen los clientes y la rapidez con la que se recupere la demanda.

En cuanto a la cantidad de vuelos que se han visto obligados a cancelar, no han detallado el número exacto hasta el momento pero fuentes cercanas a la compañía recuerdan que en el caso de los nacionales el Gobierno ha decretado la reducción obligada de al menos la mitad de ellos y la matriz de IAG ya advirtió hace unos días que se eliminarán el 75% de las operaciones de todo el grupo.

La patronal de las aerolíneas en España, ALA, ya alerta de que las compañías se enfrentan a problemas financieros, pues sólo por dejar en tierra sus aviones tendrán que pagar más de siete millones de euros al mes. En este sentido, pide al Gobierno que flexibilice y dé facilidades a las compañías aéreas para hacer frente a los reembolsos por las miles de cancelaciones que se están produciendo.