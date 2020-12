Un KO del Real Madrid en Champions le dejaría en pérdidas que Florentino Pérez no tendrá que avalar

El Real Madrid se juega esta semana su futuro futbolero y financiero. Los merengues tendrán que ganarle el próximo miércoles al actual líder de su grupo en Champions, el Borussia Mönchengladbach alemán, para pasar de fase y no depender de otros resultados. Una empresa que no se antoja en sí ni mucho menos imposible pero sí difícil para el once blanco menos fiable de la última década. El duelo se palpita en los despachos de Concha Espina tanto por el miedo al que sería el mayor golpe en Champions de su historia (nunca quedó fuera en Grupos) como por el impacto potencial en sus cuentas.

La entidad que preside el también jefe de la constructora ACS Florentino Pérez declaró cerrar el último ejercicio con 313.000 euros de beneficios y ha puesto en duda la consecución de números verdes para la presente temporada. El presupuesto de este año cuenta con la previsión de 616 millones de ingresos (frente a los 900 millones presupuestados antes de la covid). "A pesar de las medidas de ahorro que se están implementando, el resultado después de impuestos va a verse afectado sensiblemente por esta significativa pérdida de ingresos, si bien el club intentará materializar oportunidades de mejora para tratar de equilibrar el resultado como se logró en el ejercicio anterior", han avisado desde el Madrid.

Dicho presupuesto cuenta con que no habrá publico en los estadios esta temporada pero también, según pudo saber Vozpópuli, con que el club llegue, al menos, a los Cuartos de Final de la Champions. Desde la entidad no han respondido a las preguntas de este medio.

A fecha de junio, el Madrid cerró el ejercicio con un ebitda de 176 millones (resultado antes de gastos financieros) y una tesorería de 125 millones (que redujo en 30) tras recibir 205 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial del ministerio de Economía. Así, sumaba ya un endeudamiento neto de 240 millones y, apuntan distintas fuentes, un pasivo superior a los 750 millones. Quedarse fuera en Grupos le supondría un roto de otros 50-60 millones de euros solo en televisión, según distintas fuentes, equivalentes al valor de mercado que tiene ahora el belga Eden Hazard (por el que el Madrid acordó en 2019 pagar un total de 160 millones antes de 2022, según la prensa belga, que le convirtieron en el más caro de la historia merengue).

Ajuste salarial

De acuerdo a los ratios de solvencia financiera de La Liga, el techo de gasto en plantilla de los merengues habrá de bajar un 27% esta temporada. Fuentes del mercado remarcan que el ajuste salarial deberá ser más acusado aún si los blancos quedan fuera en Grupos.

A lo largo de la temporada pasada, el club de Pérez aplicó ya un ajuste del 10% a la plantilla y sorteó, a diferencia de otros clubes como el Barça y el Atlético, la aplicación de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Distintas fuentes apuntan a que ya ha puesto en marcha otro ajuste para esta temporada.

En la pasada, no pudo evitar recurrir a un crédito avalado por el Estado de 205 millones. En los últimos años reivindicó una política de preservación de tesorería que resultó en 156 millones de euros de caja según la memoria de sus cuentas 2018-2019. Igualmente, elMadrid apeló al "esfuerzo colectivo" de los abonados para que donaran hasta 15 millones de euros por los partidos que no pudieron ir a ver.

Auxilio del Gobierno

Al igual que el Barça, el Athletic de Bilbao y Osasuna, el Madrid no es una sociedad anónima deportiva sino de sus directivos como representantes de sus socios. La Junta Directiva tiene que avalar las cuentas. Según fuentes jurídicas, en caso de que el ejercicio se logre cerrar en positivo, el aval se obtiene de la diferencia entre el 15% de gastos y la tesorería (si el dinero en caja es mayor, no hay que avalar). Si se cierra en negativo, los directivos tendrían que avalar la suma de esas pérdidas y el 15% del presupuesto de gastos.

Tras una petición al Consejo Superior de Deportes cursada por los presidentes de los cuatro clubes antes de que acabe la temporada pasada, el organismo de Irene Lozano consideró "razonable" comenzar a trabajar en un decreto que excluya del cálculo de lo que los directivos deben avalar con su patrimonio personal las pérdidas que se puedan justificar en la Covid.

Si bien se preveía que dicho decreto estuviera ya publicado en noviembre, fuentes del Consejo Superior de Deportes aseguran que la demora ha tenido que ver con mera "tramitación" y que el decreto estará listo en las "próximas semanas".