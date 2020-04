PwC advierte a sus clientes de que el paro podría llegar al 30% por el coronavirus

El impacto devastador del coronavirus en la economía española podría llevar al Producto Interior Bruto (PIB) del país a caer un 10% en 2020, mientras que la tasa de desempleo podría pasar del 13,78% en que cerró 2019 al nivel del 29,8%, el más alto de la historia de España, según un informe para clientes de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La firma pronostica que por cada cinco puntos porcentuales de caída de PIB, la tasa de desempleo aumenta entre 6 y 8 puntos. Dado que su escenario central contempla que el PIB caiga un 10%, la tasa de paro aumentaría como mínimo 12 puntos, hasta situarse en el 25,8%, y -en el peor de los casos- aumentaría 16 puntos porcentuales, hasta situarse en el 29,8%.

Esto situaría el paro en su nivel más alto de la historia del país, ya que su récord anterior se alcanzó en enero de 2013, con una tasa de desempleo del 26,94%, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

PwC estima una horquilla de caída del PIB de entre el 4% y el 15%, pero se queda con un escenario base en el que el PIB caerá un 10% este año. Asumen que el pico de contagios se alcanzará a finales de este mes y que no se podrá levantar la cuarentena hasta finales de mayo.

"Asumimos un impacto más grave que en China, de acuerdo a indicadores adelantados para Europa y América por sector", señalan en el informe, en el que afirman que "la actividad comenzará a remontar en agosto y la temporada de verano quedará parcialmente dañada".

Todo depende del pico de contagios

El escenario más positivo se produciría si el pico de contagios llega a mediados de abril y a primeros de mayo se levanta la cuarentena, con una recuperación de la actividad en julio-agosto.

En el otro extremo, PwC cree que si el pico de contagios no llega hasta mediados de mayo, entonces la cuarentena no se levantará hasta mediados-finales de junio. En ese caso la actividad comenzaría a remontar en septiembre, pero no se normalizaría hasta 2021. El PIB caería un 15%.

Los sectores que más sufrirán serán el turismo (caída anual del 40%), el transporte (-30%) y el automovilístico (-23%). Sólo saldrán favorecidos el sector de sanidad y farmacéuticas (+2,5%) y el de telecomunicaciones (+0,5%).

Para España, el frenazo económico "será tan o más severo que el experimentado en las crisis más graves de la historia", ya que con la gran recesión de 1929 el PIB cayó un 7% de media al año; con la Guerra Civil, un 9%; tras la Segunda Guerra Mundial, un 5% anual; después de la caída de Lehman Brothers, un 4% -en 2009-; y con la crisis de la Eurozona de 2011-2013, un 2% anual.