El Pacto de Toledo renuncia al consenso: hará recomendaciones "genéricas" en los temas sensibles

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Sergio del Campo, ha reconocido hoy que en aquellos aspectos en los que los partidos no consigan llegar a un acuerdo harán recomendaciones genéricas, "para que todo el mundo se sienta cómodo", algo que en su opinión "no resolverá el problema de las pensiones".

"Unas recomendaciones genéricas en las que no se entre a la cuestión del asunto no solucionarán nada", ha lamentado, ya que hasta el momento los partidos solo han sido capaces de llegar a un acuerdo en ideas poco perfiladas, ha reconocido en una charla sobre pensiones.

El portavoz ha reconocido que el Pacto de Toledo no "está haciendo los deberes", ya que no está siendo sincero sobre el problema de las pensiones.

"Lo que se está haciendo es decir que no ha pasado nada, poner un muro. Lo peor es no decirle a la gente la realidad, y es lo que estamos haciendo", ha señalado.

Del Campo se refiere así a que los partidos políticos que conforman el Pacto están muy centrados en las medidas que garanticen la suficiencia de las pensiones, pero no están abordando de forma concreta cómo asegurar la sostenibilidad del sistema, que sufre un déficit de unos 19.000 millones y se enfrenta a un incremento astronómico del gasto en los próximos años para pagar las pensiones.

Aún así, prevé que el Pacto sea capaz de emitir sus recomendaciones antes de junio, porque ya las tienen "muy avanzadas".

Sí a la reforma de 2011, no a la de 2013

Lo que sí ha asegurado el portavoz de Ciudadanos es que la reforma tiene que enfocarse a ahondar en la reforma que se hizo en 2011, "porque tiene margen para aplicar medidas", como por ejemplo implementar políticas que indirectamente retrasen la edad real de jubilación (a la que verdaderamente se jubilan las personas en España, que es de 62,7 años en la actualidad).

También coinciden en acabar definitivamente con la reforma del año 2013, que llevó a cabo el Gobierno del PP de forma unilateral sin contar con el respaldo del Pacto de Toledo y los agentes sociales, y que principalmente se caracterizaba por implementar el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

"Opinamos que la esperanza de vida tiene que estar en el debate, ya veremos cómo. Podemos debatir cómo lo diseñamos pero entendemos que tiene que estar presente", ha señalado.

Respecto al índice de revalorización, no considera que sea una buena idea porque "los ajustes no pueden recaer sobre gente que no tiene poder de maniobra. Es una medida fabulosa a nivel económico pero insostenible a nivel social".