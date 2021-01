Sanidad improvisa con las PCR 'caducadas' de los viajeros y aplicará "el sentido común"

El cierre del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante el fin de semana por la borrasca 'Filomena' y la cancelación o retraso de vuelos está desatando el caos entre los clientes, que ante la falta de información desconocen si deben hacerse una nueva prueba PCR para viajar.

Numerosos países, entre ellos España, exigen pruebas realizadas entre 48 y 72 horas antes de la llegada. Sin embargo, los pasajeros que tenían previsto volar este fin de semana y se hicieron la PCR para entonces pero han retrasado su vuelo, no podrán cumplir esos plazos.

Reino Unido, por ejemplo, exige una prueba con resultado negativo de coronavirus para entrar a Inglaterra a partir de este lunes. De la misma forma, España pide una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas a los pasajeros que viajen desde países considerados "de riesgo".

En cuanto a los viajeros que lleguen a España desde países de riesgo, desde el Ministerio de Sanidad responden a Vozpópuli que "se empleará el sentido común y se tendrán en cuenta las circunstancias", sin detallar en qué casos se aceptarán las PCR 'caducadas'.

En el caso de los controles documentales, Sanidad dice que "se tendrá en cuenta el cierre temporal de Barajas"

Sanidad asegura que "se van a reforzar los controles visuales y de temperatura y, en el caso de los documentales, se tendrá en cuenta el cierre temporal del aeropuerto de Barajas". Los pasajeros se enfrentan a multas que parten de los 3.000 euros, según el Título VI de la Ley General de Salud Pública de 2011.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguraba este domingo que las PCR que se han realizado las personas que "están en tránsito" en el aeropuerto "en principio" van a ser consideradas como "validadas", aunque depende del Ministerio de Sanidad, ha recalcado, "establecer los requisitos" finales.

Confusión entre los pasajeros

Para los viajes desde España hacia terceros países, desde el Gobierno responden a este periódico que corresponde a cada Estado decidir cómo va a proceder y si flexibiliza sus normativas para aquellos pasajeros que procedan de España y se hayan visto afectados por la borrasca. De momento, ningún Estado se ha manifestado al respecto.

Ante la incertidumbre y para evitar restricciones a su llegada, los viajeros buscan a contrarreloj citas en las clínicas madrileñas para realizarse nuevas pruebas. "¿Algún sitio abierto para hacer PCR? Al que iba a ir está cerrado por la nieve y no encuentro ninguno abierto. Me voy de viaje el miércoles y lo necesito con urgencia", publica una pasajera en Twitter.

Otros preguntan sin éxito a sus aerolíneas, colapsadas ante el volumen de consultas: "¿Qué tengo que hacer para que me contesten los mensajes directos que he estado enviando durante las últimas 24 horas? Me han dado el nuevo vuelo pero todavía necesito saber que voy a poder volar aunque mi PCR negativa estaba para mi viaje original", publica otro usuario.

Las cancelaciones de vuelos como consecuencia del temporal Filomena dan derecho a cambios o reembolsos de los importes pagados pero no a indemnizaciones, puesto que se trata de una circunstancia de fuerza mayor, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el portal reclamador.es.