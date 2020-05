Neinor cerró la mitad de las preventas de vivienda previstas en abril

La promotora residencial Neinor Homes, una de las principales del mercado español, ha dado el pistoletazo de salida a la tanda de resultados del primer trimestre (enero, febrero y marzo), reflejando también el impacto hasta ahora de la crisis del coronavirus en su negocio.

Según informan desde la compañía, la promotora, pese al confinamiento generalizado, consiguió incorporar a su cartera de preventas el 50% de las previstas al principio de año para el mes de abril. Las preventas incorporadas, señalan desde la promotora, no han sufrido alteraciones de precio frente a los previstos.

"Es imposible hacer estimaciones sobre el futuro", ha respondido el CEO de la promotora, Borja García Egotxeaga, a preguntas sobre el impacto que se prevé que tenga la crisis en las cuentas de la entidad a lo largo del año.

Desde Neinor aseguran tener "tranquilidad" por contar con una caja ahora de 130 millones tras pedir un préstamo de 40 millones a devolver en tres años a un banco español.

"Estamos tranquilos"

"Hay que proteger tanta caja como se pueda, aunque nuestra posición en caja ya era buena", afirman desde Neinor. "No tenemos que refinanciar deuda a 12 meses, tenemos poco apalancamiento (18% 'loan to value'), tenemos una liquidez significativa y somos una compañía con flexibilidad, estamos tranquilos", ha asegurado el responsable financiero Jordi Argemí.

A lo largo de 2020, la promotora ha incorporado 353 preventas para un total de 2.834 viviendas, de las que 2.120 tienen contratos firmados y un 16% del precio ya pagado. El conjunto de las viviendas en marcha (a entregar en este y próximos años) asciende a 930 millones, con un crédito promotor de 850 millones.

Pese a un menor número de entregas, la promotora cerró el primer trimestre con ocho millones de Ebitda, por encima de los siete millones del primer trimestre de 2019, gracias entre otras cosas a una "reducción de costes financieros".

Más alquiler y colaboración público-privada

Sobre tendencias futuras, desde Neinor aseguran que su línea de viviendas en alquiler recientemente anunciada está "avanzada" y será "importantísima" para la compañía en el futuro.

En la misma línea, reivindican formas de colaboración público-privada con la administración en la forma de proyectos conjuntos, ayudas y deducciones fiscales a la compra de vivienda y simplificación de trámites burocráticos en todo el Estado tras los anuncios en esa línea de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Tenemos 800 licencias en espera, eso nos hace mucho daño, y nos ayudaría que se agilizaran", afirman desde Neinor. "Daremos todo por llegar a acuerdos con la Administración, podemos ser parte de la solución en materia de empleo a esta crisis".