El ICO avaló al Real Madrid con 13 veces más dinero del que le correspondía

El Gobierno, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), avaló préstamos al Real Madrid por un valor 13 veces superior al que le correspondería si se tiene en cuenta su volumen de facturación en comparación con las grandes empresas que tienen acceso a estos préstamos. Así lo ha podido cotejar Vozpópuli a través de fuentes tanto gubernamentales como no gubernamentales.

Tal y como informó recientemente este periódico, el Real Madrid recibió 205 millones en cinco créditos y pólizas de crédito de distintas entidades bancarias a devolver en cinco y tres años, previo aval del Estado (del 60 o 70% según el tipo de préstamo) en los meses de abril y mayo. El club de Florentino Pérez cerró su ejercicio 2019-2020 en junio con 313.000 euros de beneficios y 533 millones de patrimonio neto tras reducir su tesorería en apenas 30 millones, hasta los 125 millones (todo ello al margen de las cuentas del nuevo Bernabéu).

25.000 millones en ICO

El Gobierno ha delimitado un presupuesto de 25.000 millones de euros en avales para préstamos ICO para las grandes empresas. A fecha de junio, había dispuesto algo menos de 20.000 millones de ellos.

Se estima que en España existen alrededor de 5.000 grandes empresas, de acuerdo a cifras gubernamentales. Según precisan a Vozpópuli desde Iberinform, filial de Crédito y Caución (la mayor aseguradora de crédito de España), esas 5.000 compañías tienen una facturación media anual de 245,09 millones, atendiendo a balances de 2018/2019. Suman en total 1.225.470,25 millones de euros de facturación anual y emplean a 3.451.168 trabajadores (707 empleados por empresa de media).

De acuerdo a estos datos, la facturación del Real Madrid (757 millones en la temporada 2018-2019) equivale a un 0,062% sobre el total de la facturación de las llamadas grandes empresas. Paralelamente, ha recibido créditos ICO por valor total de 205 millones; una cifra que equivale al 0,82% del total previsto por el Gobierno (25.000 millones). De la comparación de ambas cifras puede deducirse, por tanto, que la financiación que recibió el club blanco es alrededor de 13 veces superior a la que le correspondería si se utilizara como criterio el peso de su facturación (la proporción se mantiene incluso considerando como gran empresa solo a las que facturan más de 50 millones).

Este medio ha solicitado acceder al listado de las entidades que han solicitado hasta ahora un crédito ICO y sus montos. Pero, desde el propio organismo, dependiente de Economía, se ha rechazado la petición por la normativa de "protección de datos". Tras varias preguntas de este medio, el Real Madrid tampoco ha contestado.

Otros ejemplos de grandes empresas

Por poner la anterior cifra en contexto, cabe compararla con la de los créditos más sonados en los últimos meses. La aerolínea Air Europa recibió préstamos avalados por el ICO de 140 millones y un rescate o préstamo directo de 475 millones.

Sumando los 140 millones del ICO más el rescate (que va por otra vía y criterios), habrá recibido apoyo del Estado equivalente al 29% de su facturación en España y por 15 veces el valor que le correspondería por su facturación en nuestro país.

Los créditos al Real Madrid equivalen al 27% de sus ingresos en la temporada 2018/2019 (y al 29% de sus ingresos en la última temporada)

Iberia Operadora tiene una facturación anual que ronda los 4.700 millones: recibirá 1.000 millones en 'préstamos ICO' a lo largo de este año, un 21% de su facturación. Los créditos ICO que recibió El Corte Inglés en julio, de 974,9 millones, equivalen a menos del 10% de su facturación y a tres veces lo que le correspondería por ingresos en relación a los citados 25.000 millones.

Los créditos al Real Madrid equivalen al 27% de sus ingresos en la temporada 2018/2019 (y al 29% de su facturación en la última). El hecho de que el porcentaje del principal del ICO (el monto total del crédito en una o varias operaciones, no la cantidad que avala directamente el Estado) de los préstamos al Real Madrid supere el 25% de su facturación anual no es baladí ya que es uno de los límites que fija Bruselas.

Motivo salarial

A preguntas de este medio sobre el caso merengue y el hecho de que el principal supere el 25% de su facturación, desde el ICO declinan comentar casos particulares. Fuentes cercanas a la entidad gubernamental española explican lo siguiente:

"El Marco Temporal (la normativa europea) lo que dice es que tiene que respetar uno de los siguientes límites (no todos): en el caso de los préstamos con un vencimiento posterior al 31 de diciembre de 2020, (que) el importe del principal del préstamo no supere: el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa pero figure formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 2019 o al último año disponible; el 25% del volumen de negocios total del beneficiario en 2019; o con la justificación adecuada y sobre la base de una autocertificación por parte del beneficiario de sus necesidades de liquidez, el importe del crédito puede incrementarse para cubrir las necesidades de liquidez de los dieciocho meses siguientes al momento de la concesión en el caso de las pymes y de los doce meses siguientes al momento de la concesión en el de las grandes empresas".

El Real Madrid ha podido recibir financiación avalada por el ICO de más del 25% de su facturación ya que cumple otro requisito: su gasto en plantilla es muy elevado

En conclusión, que el Real Madrid ha podido recibir financiación avalada por el ICO de más del 25% de su facturación ya que cumple otro requisito: su gasto en plantilla es muy elevado. Los 205 millones están por debajo de los 400 millones que dedicó a costes salariales en la temporada 2018/2019 a sus 817 empleados (300 millones de la partida salarial fueron a la plantilla de fútbol). En la temporada pasada, redujo un 10% el salario a los jugadores y no aplicó ERTE.

Tal y como informó este medio, en paralelo, el Gobierno maniobró para lograr que La Liga, suspendida el 8 de marzo, pudiera acabar la temporada sobre el campo y regresara antes del fin del confinamiento, en concreto, el 11 de junio. Lo hizo alegando, entre otras cosas, que el fútbol profesional "contribuye a fortalecer el espíritu colectivo", y aludiendo a la "reputación de España (...) Las dos marcas españolas más conocidas internacionalmente son el Real Madrid y el FC Barcelona".

Ahora, trabaja en un decreto para permitir que las directivas del Real Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Osasuna, que no son sociedades anónimas deportivas, no tengan que avalar con su patrimonio personal pérdidas por la covid. Según avanzó El Confidencial, el Fútbol Club Barcelona ha solicitado créditos ICO de 120 millones, que equivaldrían a un 14% de su facturación en la temporada 2018-2019. Desde el club no han precisado aún si han solicitado más financiación de este tipo.